Polnoletnost, barbike, Mrle in Prlja

15.1.2018 | 18:10

LokalPatriot je polnoleten. (Foto: I. Vidmar)

Let 3 (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Polnoletnost oziroma osemnajst let delovanja je praznoval novomeški mladinski klub LokalPatriot. Osemnajst let namreč mineva te dni od takrat, ko je Društvo novomeških študentov v prostorih opuščene občinske menze v kleti "nove občine" odprlo mladinski klub LokalPatriot.

Polnoletnost kluba so v LokalPatriotu slovesno zaznamovali v petek na bolj intimen način, ko so povabili vse nekdanje sodelavce kluba, ki so lahko tudi izbirali glasbo ali pa malo "pokelnarili", v soboto pa so se na oder postavili člani legendarne reške zasedbe Let 3, ki so si jo v LokalPatriotu želeli videti že dolgo časa. Reški rockerji so popolnoma upravičili vsa pričakovanja svojih privržencev, ki jih tudi v Novem mestu očitno ni malo. Dobri dve uri energičnega rocka, ki izvira v reški punkovski sceni, ki ji je kot član legendarnih Termitov pripadal tudi Damir Martinović Mrle, Novomeščanov ni pustilo hladnih. Navduševale so jih tako bravurozno izveden kitarski rifi obeh kitaristov, kot tudi suveren nastop izvornih članov skupine pevca Zorana Prodanovića Prlje in basista in pevca ter soavtorja zgodbe skupine Damirja Martinovića, ki je Novo mesto spoznal leta 1983, ko je pobegnil iz vojske v Puli, da si je ogledal Rock Otočec.

Prlja je ob zaključku koncerta v čast osemnajstemu rojstnemu dnevu LokalPatriota odprl šampanjec in v zdravici nagovoril občinstvo naj ostane zvesto svojemu klubu in naj ga ne pusti na cedilu, tudi ko bodo krize, ko vse ne bo šlo tako, kot bi si želeli in bi bilo komu všeč. "Ker vaš LokalPatriot si to zasluži," je še dejal.

V osemnajstih letih se je v LokalPatriotu zvrstilo ogromno dogodkov, predvsem kulturnih, od koncertov pa do fotografskih in literarnih dogodkov. Člani prve ekipe so danes že globoko zakoračili v srednja leta, mnogi imajo družine in kariere, pri katerih jim pomagajo tudi izkušnje delovanja v mladinskem klubu.

Sedanja ekipa nadaljuje tradicijo. Programski vodja Maid Hadžihasanović se z zadovoljstvom ozira na minulo klubsko sezono: "Uspešno smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izpeljali niz koncertov MetalPatriot, na katerih so se na dva meseca pri nas predstavili po trije slovenski metalski bendi. Tudi v okviru projekta DNŠ session smo zelo uspešno izpeljali kar nekaj koncertov, nazadnje so nastopili Elemental, Muff, Hamo …, ob odprtju jesenske sezone Jardier, sami pa smo pripravili še vrsto drugih koncertov. Pri nas so bili nekateri koncerti in jam sessioni festivala Jazzinty, sodelovali smo tudi s Fotopubom, znova smo se vključili v klubski maraton Radia Študent."

Tudi letošnji program LokalPatriota bo bogat. Po rojstnodnevni zabavi se bodo 19. januarja z glasbo vrnili v sedemdeseta leta, naslednji dan pa bodo člani skupine Prismojeni profesorji bluesa kot Midnight Lightnin’ na novo osmišljali duha Hendrixove glasbe. Zelo zanimiv bo dogodek ob 35-letnici novega vala v Novem mestu oziroma v spomin na Bacile in Generala Lojzeta 3. februarja.

I. Vidmar

