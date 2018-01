Gorelo na ekološkem otoku

16.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 12.08 uri sta na relaciji Drožanjska cesta - Žabjak, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, preprečili iztek motornih tekočin, iztekle tekočine posuli z vpojnimi sredstvi in očistili cestišče. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Slabost med delom

Ob 16.21 so gasilci PGD Videm v Predstrugah v občini Dobrepolje prenesli okoli 100 metrov do ceste onemoglo osebo, ki jo je med delom obšla slabost. Prevzeli so jo reševalci NMP in jo oskrbeli.

Ob 13.10 sta v Vavti vasi, občina Straža, na ekološkem otoku gorela zabojnika s komunalnimi odpadki. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili ogenj in pregledali okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA in TP VELIKI VIDEM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nnadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju - cerkev.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 12.15 in 14. uro na območju TP Trnje Hlevi, Mostec, Mostec vas in Čistilna Mostec.

M. K.