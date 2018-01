Kdo zasipava breg na Marofu?

16.1.2018 | 08:40

Foto: Luka Rems

Novo mesto - »Že pred časom so ob opuščeni Klemenčičevi kmetiji na Marofu s tovornjaki začeli odlagati gradbene odpadke, kar se je v zadnjem tednu še intenziviralo. Nastaja ogromen kup materiala, ki kazi podobo »zelene oaze« Novega mesta in pomeni zasipavanje terena. Prav osupel sem, da se kaj takšnega lahko dogaja v osrčju mesta, kjer bi morala biti stopnja skrbnosti pri kakršnihkoli aktivnostih še toliko večja,« je nedavno opozoril Luka Rems in dodal, da gre sicer za zasebno zemljišče, a hkrati za zaščiteno območje Arheološkega parka Marof, kjer so tovrstne aktivnosti prepovedane.

O zadevi so bili po naših podatkih že obveščeni na novomeški enoti okoljskega inšpektorata, za odziv pa smo prosili tudi lastnika zemljišča, tj. Gregorja Klemenčiča, sicer direktorja Komunale Novo mesto. »Na parceli se samo začasno odlaga izkopani material (v večini zemlja), ki bo še v zimskem času odstranjen in parcela urejena v prvotnem stanju. Do začasnega odlaganja je prišlo zaradi bližine gradbišča, kjer se je material izkopal. Material se je odlagal začasno tudi zato, ker je bilo vse mokro in blatno, da se ne bi s tovornjaki vozilo po asfaltnih površinah in tako uničevalo ceste. Ob ugodnih vremenskih pogojih, ko bo mraz in sneg, se bo material odpeljalo na trajno deponijo, ki jo ima urejeno gradbeno podjetje,« je zagotovil Klemenčič.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 11. januarja 2018.

