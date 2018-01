Sprva propadla, a začela znova in uspela

13 od 15 zaposlenih pri Vesni Slobodnik (stoji peta z leve) jih je prišlo v soboto popoldne v delavnico, da bi za časopis povedali, kako zadovoljni so z delom v podjetju Joe&Luca. (Foto: M. B.-J.)

Slamna vas - Vesna Slobodnik iz Slamne vasi se je po tem, ko je kot poštna tehnica 10 let delala na pošti, pred dobrimi 20 leti odločila, da gre na svoje. Tako rekoč čez noč je padla odločitev, da bo šivala po svojih krojih. Ko se danes spominja tistih časov, pravi, da so njeno odločitev težje kot ona sprejeli drugi.

Danes jih razume, saj takrat, ko se je odločila, da si bo začela služiti kruh s tekstilno obrtjo, ni vedela niti, kakšen je profesionalni šivalni stroj. V obrtni delavnici, ki jo je imela kar v eni od sob v domači hiši, poimenovala pa jo je Konfekcija Vesna, je najprej začela šivati spodnje perilo. »Šivati so me učile druge šivilje. Kmalu sem spoznala, da zgolj s spodnjim perilom ne bo šlo. Konkurenca me je pojedla. Propadla sem in morala sem začeti znova. Takrat, bilo je v začetku tega tisočletja, sem se odločila za šivanje zgornjih oblačil in ustanovila podjetje, ki sem ga po sinovih Jožetu in Luki poimenovala Joe&Luca,« se svojih podjetniških začetkov spominja Slobodnikova.

Novo podjetje je Vesna zagnala z dvema šiviljama, s katerima je prebila led že v prvi neuspeli avanturi. Sama je garala od 3. ure zjutraj do poznih nočnih ur. Krojila je, prodajala izdelke in vodila podjetje. Delavnico je iz sobice najprej preselila v garažo, nato pa jo počasi širila. Zlagoma je raslo tudi število zaposlenih. Prvima dvema šiviljama so se pridružile nove, pa krojilec, potnik in potnica ter modelarka. Danes je v podjetju že 15 zaposlenih, pomagajo pa si tudi s kooperanti.

Z oblekami, majicami, hlačami, jaknami, plašči, pižamami, trenirkami in ponči za ženske, trenirkami, majicami in pižamami za moške ter majicami, pižamami in spodnjimi deli trenirk za otroke iz šivalnice v Slamni vasi zalagajo okrog 70 trgovin po vsej Sloveniji. Poleg tega šivajo oblačila za zaposlene v vrtcih, domovih starejših občanov, za člane različnih društev in športnike. Vesna načrtuje, da bi se v prihodnje še bolj posvetili šivanju delovnih oblačil. Potem ko so septembra v novomeškem BTC odprli prvo lastno trgovino, jo nameravajo sredi letošnjega leta še v Šentjurju pri Celju.

Slobodnikova poudari, da podjetje Joe&Luca gotovo ne bi bilo tako uspešno brez zadovoljnih zaposlenih. Med tistimi, ki v podjetju vztrajajo od začetka, je izučena tekstilna konfekcionarka Ivanka Benko. V Slamno vas se sicer vozi iz Hrvaške, a ima dvojno državljanstvo. Šele en mesec pa je pri Slobodnikovi zaposlena šivilja Darja Pečavar z Božakovega. Skoraj vso delovno dobo je delala v tekstilu, nekaj časa pa tudi v lesni industriji. Ne more prehvaliti sodelavcev, pozitivne delovne klime ter tega, da vse težave rešujejo sproti. Predvsem pa je zadovoljna, da ima službo blizu doma, da dela zgolj v eni izmeni, pa je zanjo že kar privilegij.

Krojilec Zlatko Želježnjak, ki je v podjetju 11. leto, je eden od dveh moških v kolektivu. Prej je delal v metliški Beti in v zasebnem podjetju, a pravi, da ne bi zamenjal službe, in upa, da bo pri Slobodnikovi dočakal upokojitev. Martina Govednik, ki dela v trgovini v Novem mestu, še kako čuti, da je konkurenca na tekstilnem trgu zelo velika, zato morajo ponuditi nekaj več kot ostale trgovine. Tako oblačila na željo kupcev tudi skrajšajo, sicer pa odločata kakovost in pestra izbira modelov, pri katerih posebno pozornost namenjajo močnejšim postavam.

»Kupec je za nas kralj in upoštevamo vse njegove želje,« zatrdi Vesna, ki meni, da je največja razlika med cenenimi tekstilnimi velikani in domačimi obrtnimi delavnicami v odnosu do strank. Ko pa se zazre v prihodnost, potarna, da bodo gotovo težave, ker pri nas ni več tekstilnih šol. »Sedaj je še nekaj izučenih šivilj. A kdo bo šival čez 10, 20 let? Rešitev bo le, če se bodo tisti, ki jih bo to delo zanimalo, priučili,« potarna 50-letna Slobodnikova, ki si ne more kaj, da ne bi – izhajajoč iz svojih izkušenj – dala nasveta mladim, ki se šele odločajo za podjetniško pot: »Ne odnehajte, ko naletite na prvo oviro! Uspehi v poslu se ne pokažejo v enem letu in ne čakajte nanje. Prišli bodo, ko boste na njih pripravljeni.«

M. Bezek-Jakše

