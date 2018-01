Z izpolnitvijo vloge preko eDavkov do posebnih ugodnosti

16.1.2018 | 10:00

Novo mesto - Če boste oddali vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane prek eDavkov, boste lahko vlogo oddali do 20. 2., se pravi 15 dni pozneje, kot sicer. A ne le to. Kot so še sporočili s s Finančne uprave (FURS), bo v primeru vračila dohodnine denar nakazan na vaš račun štiri dni prej, kot sicer.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je pretekla leta prek sistema eDavki oddalo manj kot 10 % zavezancev. To pomeni, da so morali uslužbenci finančne uprave skoraj mesec dni vnašati podatke z več kot 220.000 papirnatih obrazcev v svoj informacijski sistem. Zaradi tega bo letos portal eDavki glede oddaje vlog za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane odprt tudi v času vnašanja teh podatkov v sistem. To pomeni, da bodo lahko zavezanci oddali to vlogo preko eDavkov do 20. 2. 2018 in imeli tako za oddajo 15 dni več časa, kot zavezanci, ki bodo vlogo oddali na papirnatem obrazcu.

Tistim zavezancem, ki so imeli doslej na podlagi informativnega izračuna dohodnine vračilo dohodnine, je FURS nakazovala sredstva na njihove TRR zadnjih pet dni pred iztekom roka za vračilo preplačila dohodnine. Zavezanci so prejemali omenjena sredstva po naključnem vrstnem redu.

Glede na to, da bo za FURS obdelava podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki bodo oddani preko eDavkov, enostavnejša in hitrejša od tistih, ki bodo oddani na papirnatih obrazcih, bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine, prejeli vračilo dohodnine na svoj TRR nekaj dni prej, kot ostali zavezanci. Konkretno to pomeni, da bodo omenjeni zavezanci prejeli nakazana sredstva 4 dni pred iztekom roka vračila dohodnine (ostali zavezanci pa po naključnem vrstnem redu do datuma izteka roka), so še sporočili s FURS.

