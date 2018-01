Slabo vreme za več mesecev podaljšalo gradnjo dodatnega čakalnega pasu

16.1.2018 | 12:30

Mejni prehod Vinica bo imel on spomladi dalje novo podobo. (Foto: arhiv DL)

Vinica - Na slovenski strani mejnega prehoda Vinica so oktobra lani začeli graditi dodatni čakalni pas. Zaradi pogostega dežja, nizkih temperatur in snega ter dodatnih del pa se je zavleklo predvsem urejanje brežine ob cestišču, tako da bodo z deli zaključili štiri mesece kasneje kot je bilo prvotno načrtovano. Novi rok za končanje gradbenih del je 30. april.

Z Direkcije RS za infrastrukturo so za STA pojasnili, da jih bo omenjena naložba stala nekaj manj kot 300.000 evrov. Na mejnem prehodu Vinica bo omogočila varno izvajanje mejnega nadzora po schengenskih standardih in s tem odpravo prepovedi prehoda tovornih vozil težjih od 7,5 tone.

Dodali so, da gradnja dodatnega čakalnega pasu na cesti R1-218 proti mejnemu prehodu Vinica in mostu preko Kolpe obsega vkop v pobočje nad cesto, prestavitev droga 20 kilovoltnega kablovoda in telekomunikacijskega kabla, ureditev vozne podlage in prometne signalizacije ter zavarovanje brežine in postavitev varovalne ograje na vrhu izkopa.

Z dodatnim čakalnim pasom naj bi rešili tudi problem tovornega prometa pri prehajanju mejnega prehoda Vinica in tamkajšnjega mostu z omejitvijo prevoznosti na 7,5 tone, ki pesti predvsem lokalna belokranjska podjetja.

S. G.