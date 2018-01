Videk: Uporabnega dovoljenja (še) ni zaradi zunanjosti

16.1.2018 | 10:55

Uporabno dovoljenje je vezano na gradbeno dovoljenje, ki pa je bilo izdano za objekt in okolico objekta skupaj, pojasnjujejo na občini in dodajajo, da je objekt varen in ustrezen, otroci ta čas ne bodo zunaj, okolico naj bi uredili v kratkem. (Foto: MO Novo mesto, arhiv DL)

Novo mesto - Kot smo poročali, so se malčki enote Videk novomeškega vrtca Pedenjped po ponedeljkovem tehničnem pregledu v sredo vendarle vselili v igralnice novega vrtca za OŠ Bršljin. A v tem času vrtec še ni pridobil uporabnega dovoljenja Upravne enote Novo mesto, po poročanju medijev naj bi prihodnji teden zaradi tega vrtec obiskala tudi inšpekcija.

»Po dolgotrajnih prizadevanjih za končanje izgradnje novega vrtca Videk v Bršljinu smo prejšnji teden omogočili vselitev otrok v zaključen in otrokom prijazen objekt. Dela na objektu so zaključena, nadaljevanje bo potekalo na zunanjih površinah, ki jih otroci v zimskem obdobju ne bodo uporabljali,« so zapisali na MO Novo mesto in glede dovoljenj pojasnili: »Izdaja uporabnega dovoljenja je vezana na gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za objekt in okolico objekta skupaj. Po posvetovanju z vodstvom vrtca, starši, ki jih je prostorska stiska v zadnjih mesecih najbolj prizadela, in predvsem ob pisnih zagotovilih izvajalca, nadzornikov in ostalih pristojnih služb o ustreznosti notranjih prostorov vrtca, smo se odločili, da omogočimo uporabo novih prostorov in s tem otrokom zagotovimo najboljše možne pogoje za predšolsko vzgojo. V naslednjih tednih si bomo prizadevali za čimprejšnje dokončanje zunanjih površin in pridobitev uporabnega dovoljenja.«

novejši najprej Komentarji (5) 8h nazaj Oceni starš Lepo se vidi, koliko je mestnim veljakom mar za spoštovanje zakonodaje in varnosti otrok. Pred vrtcem Ostržek in Videk še zdaj ni urejeno parkirišče. Peš pot do OŠ je tudi zasilno urejena. Nikomur ni mar za varnost. Sedaj pa vidim, da še uporabnega za novi vrtec niso pridobili pred vselitvijo. Upam da jih inšpekcija pošteno udari po prstih. Odgovorni pa naj odgovarjajo za nastalo situacijo, z županom vred. 7h nazaj Oceni mami V vrtec brez uporabnega dovoljenja se sploh ne bi smeli vsliti. In ne gre zgolj za zunanjo ureditev, novinarji, le povprašajte še na upravno enoto glede pomanjkljivosti, zaradi katerih ni bilo ne tehničnega prevzema, ne uporabnega dovoljenja. Groza, saj sploh ne vemo, čemu so naši otroci izpostavljeni. Kazni seveda bodo, lahko se celo zgodi ukrep inšpekcije, da se vrtec zapre. Kam bodo pa potem spet stlačili otroke? No, kazni bomo pa itak davkoplačevalci pokrili, kot vedno. 7h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni novomescanka Sramota, da se kaj takega dogaja. Seveda je pomanjkljivosti tudi znotraj vrtca ogromno, novinarji toplo priporocam ogled le tega preden pisete nepreverjene podatke. Upam, da bo inspekcija ustrezno in pravilno ravnala. Odgovorni morajo odgovarjati! Dejmo nase otroke v vrtec ( pa kaj ce ni dokoncan..komu mar), da nam stolckov ne spodnese....mar ne Meta in Gregor? 4h nazaj Oceni Geni Torej je Občina priznala da je v prekršku. Sedaj naj inšpektor samo napiše kazen ker je že vse črno na belem. Torej inšpektorji ki ne preganjate ilegalnih romskih naselij, preganjate pa branjevke, kje ste? 2h nazaj Oceni mami Ja, priznala je, da je otroke dala v objekt, ki ni tehnično brezhiben. In ravnateljica je to dovolila. Pa starši? Iz članka je razumeti, da so se s tem celo strinjali. So bili zavedeni ali se premalo zavedajo, kaj to pomeni? Preglej samo prijavljene komentatorje