Med njenimi cilji tudi Wimbledon

16.1.2018 | 19:30

Živa Falkner (Foto: osebni arhiv)

Otočec - Potem ko je novomeška oziroma natančneje otoška teniška igralka Živa Falkner sezono 2016 končala na prvem mestu evropske lestvice v kategoriji do 14. leta, se je lani uveljavila že tudi v absolutni mladinski kategoriji do 18. leta, kjer je s 1441. napredovala vse do 284. mesta, v tej kategoriji pa bo nastopala še tri leta. Njen letošnji cilj je uvrstitev med najboljših sto mladink na svetu.

V letu 2016 je bila v svoji kategoriji razglašena tudi za evropsko igralko leta (Tenis Europe Junior Tour Player of the year), potem pa je lani precej dobro prestala prehod v višjo kategorijo, saj je začela tekmovati na turnirjih svetovne mladinske lestvice ITF do 18. leta, kjer se je srečevala tudi s tri leta starejšimi tekmicami. Nedvomno največja lanska uspeha je dosegla na olimpijskem festivalu evropske mladine v Gyoru na Madžarskem in tik pred iztekom leta na turnirju ITF prvega ranga za igralke do 18. leta na Floridi v ZDA.

Na olimpijskem festivalu evropske mladine se je v kategoriji deklet do 16. leta med posameznicami uvrstila v osmino finala oziroma med najboljših šestnajst, v igri parov pa je skupaj s Pio Lovrič nastopila v finalu in osvojila srebro, kar je bil eden večjih uspehov slovenskih predstavnikov na igrah. Na Floridi je decembra nastopila na enem izmed najmočnejših mladinskih turnirjev na svetu. V izjemno močni konkurenci je morala turnir Eddie Herr v Bradentonu začeti v kvalifikacijah, od koder se je prebila najprej na glavni turnir in potem vse do četrtfinala oziroma med osem najboljših, kar ji je na svetovni mladinski lestvici prineslo napredovanje za kar dvesto mest. Poleg tega je Živa tudi ena redkih slovenskih teniških igralk, ki je nastopila na najmočnejšem turnirju za mlade teniške upe na svetu Orange Bowl v Miamiju na Floridi, kjer se je v kategoriji do 16. leta prebila do tretjega kroga, kar je eden največjih uspehov ženskega tenisa v Sloveniji v zadnjih letih.

Med pomembnejšimi Živinimi uvrstitvami v lanski sezoni velja omeniti tudi drugo mesto na mladinskem turnirju v Kranju, kjer se je avgusta v zaključne boje uvrstila kot edina slovenska igralka. Na mednarodnem turnirju ITF v Mostarju v Bosni in Hercegovini je v kategoriji dvojic skupaj s sotekmovalko Pio Lovrič osvojila drugo mesto, med posameznicami pa je nastopila v polfinalu.

Živa in njen trener Gordan Janković (Foto: osebni arhiv)

Živa je sicer članica Teniškega kluba Krka Otočec, a se je lani septembra preselila v Zagreb, kjer živi in trenira pod taktirko svojega dolgoletnega trenerja Gordana Jankovića, ki tudi sicer že zelo dolgo sodeluje z novomeškim klubom. Med drugim je treniral tudi nekdaj zelo uspešno mlado novomeško tenisačico Jasmino Kajtazović, Novomeščani pa se najbrž dobro spomnijo tudi njegovega očeta, profesorja Vladimirja Braca Jankovića, ki je več let treniral novomeške odbojkarje, pred tem pa skrbel tudi za jugoslovansko odbojkarsko reprezentanco in z odbojkarji Modene osvojil naslov evropskih prvakov, tako da lahko rečemo, da imajo Jankovići visoke ambicije tako rekoč v krvi.

Gordan Janković je Živin napredek v lanskem letu ocenil kot dober: "Glede na dosežene rezultate in igro, ki jo je Živa pokazala na ameriški turneji ob koncu leta 2017, sem kot trener zelo zadovoljen. Poleg same igre je viden tudi velik preskok v njenem pristopu in zrelosti ter mentalni moči, ki je najpomembnejša lastnost vrhunskih igralk na tej ravni. Gre za konkurenco najboljših deklet do 18. leta svetovne mladinske lestvice ITF, na kateri je Živa po dveh turnirjih na Floridi zasedla 284. mesto, kar je ogromen preskok. Pred nastopi v Ameriki je bila namreč na 480. mestu. Živa v Zagrebu trenira v močnem konkurenčnem okolju in z vrhunsko trenersko ekipo, ki skrbi za vsa področja njenega razvoja. Izjemno profesionalen pristop pri vsakdanjih treningih je že viden tako v Živinih rezultatih kot pri napredku v njeni igri. Kot glavni trener in vodja trenerskega tima verjamem, da bomo s takim načinom dela Živo nedvomno popeljali do vrhunske teniške igralke."

Z lansko sezono je bila zadovoljna tudi Živa: "S strokovno ekipo smo se v pripravljalnem obdobju zelo trudili in naredili velik korak naprej na vseh področjih razvoja mojega tenisa. Bila je zelo naporna pripravljalna doba, vendar se je na koncu ves vloženi trud obrestoval. Zelo vesela sem tako dobrih rezultatov, ki sem jih dosegla na izjemno močnih turnirjih v Ameriki, saj sem na lestvici ITF poskočila kar za 200 mest. Nova uvrstitev na tej lestvici je odlično izhodišče za mojo nadaljnjo pot, kajti moj glavni cilj za prihodnjo sezono je, da se uvrstim na svetovni mladinski grand slam," je povedala.

Sezono 2018 je Živa začela v Indiji na turnirju ITF lestvice 3. ranga v Chandigarhu, kjer se je uvrstila v polfinale in tam izgubila s kasnejšo zmagovalko, Britanko Emmo Raducanu, trenutno pa je v Delhiju, kjer je v prvem krogu s 6:4 in 6:0 premagala domačinko Tanisho Kashyap. Čeprav se je leto šele začelo, je na svetovni lestvici napredovala še za 79 mest in je trenutno 205. Po besedah trenerja Jankovića se bosta po vrnitvi iz Indije posvetila letošnjim ciljem, ki so uvrstitve na mladinske grand slam turnirje Roland Garros, Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA, ter prehodu v profesionalno člansko kategorijo WTA.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu z dne, 11. januarja 2018.

Igor Vidmar