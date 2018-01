Poostren nadzor tudi na dolenjskih in posavskih cestah; v Krškem kar 49 kršitev v nekaj urah

16.1.2018 | 13:45

Včeraj so v Krškem v le nekaj urah zabeležili 49 kršitev, danes dopoldne pa so bili policisti v akciji v Novem mestu. (Foto: PU Novo mesto)

Včeraj okoli 12. ure so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročila 33-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v avtomobil, ki ga je vozila 23-letna voznica. Ta se je v nesreči lažje poškodovala. Zoper povzročiteljico nesreče, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,61 miligramov alkohola, bodo policisti na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Med vožnjo ne uporabljajte telefona!

Tudi na območju Policijske uprave Novo mesto bodo policisti vse do konca meseca med kontrolo prometa preverjali, ali voznice in vozniki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon in druge naprave, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje. Opažajo namreč, da je uporaba mobilnih telefonov med vožnjo pogosta, vozniki pa se premalo zavedajo s tem povezanih nevarnosti in tveganj. Policisti bodo pozorni tudi na ostale kršitve cestno prometnih predpisov in zoper kršitelje ustrezno ukrepali.

Policisti Policijske postaje Krško so včeraj v Krškem v le nekaj urah ugotovili 49 kršitev in sicer 27 voznikov med vožnjo ni uporabljajo varnostnega pasu, 17 jih je med vožnjo uporabljalo mobilni telefon, ugotovili pa so še pet drugih kršitev cestno prometnih predpisov.

Voznikom svetujemo, da se v primeru nujne uporabe mobilnega telefona ustavijo na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujejo šele, ko končajo s pogovorom. Svetujemo, da so tudi kolesarji in pešci v cestnem prometu pozorni na različne prometne situacije in med vožnjo oziroma pri prečkanju ceste ne uporabljajo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki zmanjšujejo njihovo slušno in vidno zaznavanje, še izpostavlja tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Ostal brez računalnikov, žage, orodja, goriva...

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v času njegove odsostnosti med 5. 1. in 15. 1. v Dečnem selu na območju Brežic nekdo vlomil v njegovo stanovanjsko hišo in odtujil dva prenosna računalnika, motorno žago, električno ročno orodje, posodo z gorivom in nekaj drugih predmetov. Škode je za okoli 3000 evrov.

Popoldne je v Birčni vasi neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil izdelke iz zlata. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.

S. G., Fotografije: PU Novo mesto