Mini karierni sejem je dijakom približal številne fakultete in študijske programe

16.1.2018 | 16:00

Dijaki so se lahko udeležili tudi karierne delavnice.

Fakultete so skupno predstavile okoli 80 študijskih programov.

Kočevje - Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje je včeraj 6., 7. in 8. šolsko uro potekal Mini karierni sejem. Dogodek je bil sestavni del karierne orientacije na šoli in so ga letos izpeljali že 11. leto zapored.

Mini karierni sejem je namenjen in tudi obvezen za vse dijake 3. in 4. letnika v programih gimnazija, ekonomski tehnik in ekonomski tehnik/PTI. Ker začnejo s predstavitvami študijskih programov že v tretjem letniku, se lahko dijaki do informativnih dnevov v četrtem letniku, če si izberejo različne predstavitve, seznanijo s kar šestimi fakultetami. Mini karierni sejem namreč traja 3 šolske ure, vsak dijak pa se seznani s po tremi fakultetami po svoji izbiri.

Letos so dijaki lahko izbirali kar med 25 fakultetami, visokimi in višjimi šolami, ki jih je šola povabila decembra lani na podlagi predhodno izraženih želja oz. zanimanja dijakov. »Dijakom je bil ponujen ves spekter vseh vrst študijev, od univerzitetnih do visokošolskih programov in tudi dveletnih višjih šol,« je povedala šolska psihologinja Jasna Vesel. V eni šolski uri so lahko dijaki izbirali med desetimi različnimi predstavitvami fakultet, ki so skupno predstavile okoli 80 študijskih programov, udeležili so se lahko tudi dveh kariernih delavnic, ki sta jih izvedla Podjetniški inkubator Kočevje in podjetnik Gašper Premože, obenem pa so imeli letos tudi 7 stojnic v avli šole, kjer so se lahko dijaki individualno pogovarjali s predstavniki fakultet.

Kot pravi Veselova, se fakultete na njihovo vabilo, kar prijazno odzovejo. »Bolj so sicer odzivne fakultete, ki imajo manj vpisa ali pa so v manjših krajih in novejše,« pravi in dodaja, da pa imajo tudi nekaj velikih fakultet, ki se nikoli ne odzovejo, denimo medicinska in pravna fakulteta. Zanimivo pa je, da je letos odpovedala sodelovanje Fakulteta za strojništvo Ljubljana, ker imajo verjetno spet preveč predstavitev povsod,« je povedala Veselova in dodala, da na splošno gledano, fakultete ni težko dobiti. Nekatere prihajajo že več let. Med takšnimi je denimo tudi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot je povedal asistent na fakulteti Klemen Pečnik, ki že 10 let dela na promociji fakultete, je bil v Kočevju že petkrat, vedno pa s seboj pripelje tudi kakšnega uspešnega študenta, ki je bil dijak kočevske gimnazije. »Ponosni smo na te študente, ker imajo drugačne delovne navade. Obstaja kar velika razlika med tistimi, ki prihajajo iz Ljubljane in tistimi, ki pridejo s podeželja,« je povedal.

Kot je povedala Veselova, skušajo s takšnimi dogodki, kot je mini karierni sejem, dijake vzgajati k aktivnemu in proaktivnemu iskanju informacij, zato da ne odlagajo razmišljanja o tem, kam po končani srednji šoli. Še vedno gredo namreč, kot pravi, vsi gimnazijci študirati, za študij pa se odloči tudi veliko ekonomskih tehnikov. Sicer so interesi dijakov že tradicionalno približno enaki. »Največ zanimanja je za filozofsko fakulteto, pedagoške in zdravstvene fakultete. Je pa vedno večje zanimanje tudi za tehnične študije, elektrotehniko, računalništvo in gradbeništvo,« je povedala. Največ dijakov si želi študirati v Ljubljani, zato je bilo na Mini kariernem sejmu tudi največ fakultet iz Ljubljane, se pa odločajo tudi za Koper oz. Univerzo na Primorskem, pa tudi za Maribor in v manjši meri za druge kraje.

Besedilo in fotografije: M. Leskovšek-Svete

