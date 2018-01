Odgovor na članek »Nadzorni odbor kot »papirnati tiger« vseeno ni všečen nikomur«

16.1.2018 | 14:20

Borut Škerlj (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Zaradi celovite informacije o delovanju Nadzornega odbora MO Novo mesto in ker je omenjen tudi APT Novo mesto, v katerem delujem kot podpredsednik sveta zavoda, odgovarjam na navedbe s tiskovne konference in predlagam, da objavite sledeči odgovor:

»Predsednik Nadzornega odbora MO Novo mesto v javnih nastopih meče kamenje, zamolči pa, da je bila sestava nadzornega odbora izbrana s strani vladajoče koalicije, da je potrjena brez sodelovanje opozicije in da je odbor svojo glavno ost usmeril zoper neodvisne vodilne in zavode, ki upravljajo večje nepremičnine, v katerih novo vodstvo občine ni imelo vpliva in ki so bili morda bliže prejšnji oblasti.

Predsednik ne pove, da je sam na začetku mandata pohitel s predlogom za ustavitev nadzora zoper župana za odkrivanje nepravilnosti na URS, predlog pa so člani odbora soglasno podprli.

Nadzorni odbor dela napake in brez pravnega znanja in izkušenj izvaja nadzor. Izvaja nadzore brez uvrstitve v letni program dela. Nadzore širi iz meseca v mesec in podaljšuje, pri tem pa se ne ozira, če s pretiranimi zahtevami ali neprimernimi časovnimi okviri moti delovanja zavoda. Člani ne uporabljajo temeljnih pravil komunikacije, vljudnosti in obzirnosti. Nastopajo s pozicije moči in ne s pozicije razčiščevanja in odpravljanja nejasnosti. Zato striktno odklanjajo vsak razčiščevalni sestanek. Pogostokrat prestopijo mejo varstva in spoštovanja človekovih pravic. V svoji zagnanosti so šli tako daleč, da so med enim od nadzorov podali zahtevo občini, da v bodoče prepove strokovno pomoč odvetnikov, čeprav je ta nujna.

Opozoriti smo jih morali, da so dolžni zapisnike sej javno objavljati. Napačno objavo osebnih podatkov je odpravila šele informacijska pooblaščenka.

Glavna napaka v delovanju pa je, da NO ne sliši in noče slišati preiskovanca. Če bi, potem ne bi zamolčali, da:

1. je Zavod APT štiri od petih priporočil izvedel v zahtevanem roku in podatke posredoval NO,

2. je Zavod APT uredil vse sistemizacije,

3. Zavod APT ni sprejel samo priporočila, da mora avtorske pogodbe z avtorji sklepati izključno preko Avtorsko agencijo Slovenije, ker bi šlo za absolutno negospodarno delovanje institucije in bi to avtorske pogodbe podražilo,

4. NO svetu zavoda ni dopustil, da pravočasno in v danem roku vsebinsko odgovori, temveč je odgovore vnaprej zavrnil.

Borut Škerlj,

občinski svetnik in podpredsednik sveta APT«

Komentarji (4)

novejši najprej Komentarji (4) 4h nazaj Oceni Miloš Jao, iz katerega koli zornega kota človek pogleda, je ta občina od vrha pa do tal očitno ena precej neurejena reč ... Škoda. 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Občan Macedonijev nadzorni odbor se je verjetno namerno ukvarjal le z bagatelnimi oškodovanji županovega kabineta. Oči pa si zatiska pri milijonskih oškodovanjih preko javno zasebnega partnerstva, milijonskih oškodovanjih pri gradnji vodovoda in vgrajevanju ruskih namesto evropskih cevi,... 4h nazaj Oceni Matija Goobec Dvojne in celo trojne lokalne igre brez meja :) 1h nazaj Oceni deset Kaj bi rabil nega pravega DIKTATORJA v NM! da počisti vso to nesnago... Preglej samo prijavljene komentatorje