Ste videli nesrečo?

16.1.2018 | 21:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Danes okoli 14.20 je na lokalni cesti izven naselja Željne - Klinja vas na Kočevskem prišlo do prometne nesreče. Neznani voznik je z osebnim vozilom znamke Audi A4 trčil v pešca, ki je dobil hude poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Voznik vozila, ki je bilo po vsej verjetnosti karavan izvedbe, je po trčenju pobegnil.

Policija poziva očividce in ostale, ki bi lahko imeli koristne informacije o prometni nesreči ali vozniku, da to sporočijo na interventno številko 113 ali pokličejo na postajo prometne policije Ljubljana na številko 01 583 88 20 ali na anonimni telefon 080 1200 in tako pomagajo pri izsleditvi pobeglega voznika.