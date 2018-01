Do obolelih tudi gasilci in helikopter

17.1.2018 | 07:00

Simbolna slika, foto: arhiv

Včeraj ob 9.42 uri so v Veliki Bučni vasi v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše v kateri se je nahajala onemogla oseba. Zanjo so poskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Ob 10.13 sta posadka helikopterja Letalske policijske enote in dežurna ekipa Helikopterske enote nujne medicinske pomoči Maribor s helikopterjem prepeljala obolelo osebo s Senovega, občina Krško, v UKC Maribor.

Ob 14.58 so na Roški cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje zavarovali kraj pristanka helikopterja SV in prenesli poškodovano osebo iz reševalnega vozila do helikopterja, ki jo je prepeljal v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 ure zaradi del občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA, TP BELSAD ČRNOMELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Sobenja vas danes med 8.00 in 9.30 uro, na območju TP Terme naselje 1, Terme naselje 2 med 10.00 in 13.00 uro, na območju TP Gorjane pa med 8.20 in 12.00 uro.

M. K.