Nov vodovod, optika, asfalt, odvodnjavanje…

17.1.2018 | 08:35

Dela v Dolenjem Mokrem Polju se bližajo h koncu.

Dolenje Mokro Polje - Projekt hidravličnih izboljšav (HI), ki bo v šentjernejski občini izboljšal stanje na skupaj 5,5 kilometrih vodovodnega omrežja, se nadaljuje. V teh dneh se končujejo dela v Dolenjem Mokrem Polju.

Kot je povedal Janez Hrovat iz oddelka za komunalno in cestno infrastrukturo v občinski upravi, so poleg novega vodovoda, ki je predmet financiranja HI, vgradili novo meteorno kanalizacijo v dolžini okrog 200 metrov, cevno kanalizacijo s kabli za obstoječo javno razsvetljavo (v spomladanskih mesecih bodo obstoječe svetilke zamenjali z LED svetilkami), Telekom pa je vgradil tudi cevi za optično omrežje. Vse ceste, kjer so potekali posegi, bodo na novo asfaltirali - tako lokalno cesto kot javno pot v naselju, v zahodnem delu naselja pa bo vgrajena še drenaža za odvodnjavanje ceste v dolžini okrog 130 metrov. Tako bo rešen tudi ta problem. Iz sredstev kohezije je financiran vodovod ter del asfaltne prevleke, optično omrežje financira Telekom, ostala dela pa bremenijo občinski proračun.

V projektu HI je bila prvotno načrtovana širitev vodovodnega sistema do industrijske cone Kremen v Dolenjem Mokrem Polju, ker pa je jasno, da ta ne bo zaživela, je ta krak nesmiselno graditi in so ga izvzeli. Občina se je potrudila in ga nadomestila z novim. Po besedah Hrovata, je občina tako sedaj v pridobivanju spremembe gradbenega dovoljenja za spremenjeno traso vodovoda na relaciji Prapreče – Pristavica v dolžini okrog 1,4 kilometra. Dela naj bi se pričela že v prihodnjem mesecu.

Besedilo in foto: L. Markelj

