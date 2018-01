Nadomestne volitve po odstopu Jožice Lešnjak

17.1.2018 | 11:15

Potem ko je 10. oktobra lani odstopila občinska svetnica Jožica Lešnjak (levo), bodo imeli v občini Kostanjevici na Krki nadomestne volitve v 1. volilni enoti, ki obsega naselja Avguštine, Dolšce in Oštrc. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V občini Kostanjevica na Krki so po odstopu občinske svetnice Jožice Lešnjak razpisali nadomestne volitve, ki bodo v nedeljo, 18. februarja, in sicer v 1. volilni enoti, ki obsega naselja Avguštine, Dolšce in Oštrc.

Kandidati, ki kandidirajo s podporo volivcev, morajo predložiti 30 podpisov podpore, ki jih na predpisanem obrazcu potrdijo na upravni enoti v Krškem ali v poslovnem času ali na krajevnem uradu v Kostanjevici na Krki dne 18. januarja, tj. jutri, v času uradnih ur (od 7. do 12. ure in od 13. do 15. ure). Informacije in obrazci so dostopni na spletni strani občine v zavihku Občina, kjer je zadeva Nadomestne volitve 2018.

Tisti, ki bodo kandidirali s podporo politične stranke, kandidirajo po pravilih stranke.

Zadnji dan za vložitev kandidature za člana občinskega sveta ne glede na način kandidiranja, torej ali s podporo stranke ali s podporo volivcev, je 24. januar do 19. ure pri občinski volilni komisiji na občini Kostanjevica na Krki. V volilni enoti, kjer bodo nadomestne volitve, je po podatkih občinske volilne komisije 232 volivcev.

M. L.