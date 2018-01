Ostajajo tik pod vrhom lestvice, a so zasledovalci vse bližje

17.1.2018 | 09:00

Žiga Dimec je bil v Mostarju najboljši strelec Krke, a s soigralci se je domov vrnil poražen. (Foto: Zrinjski/Ivan Kristo)

Novo mesto, Mostar - Košarkarji Krke so v tekmi 14. kroga lige Aba2 izgubili na gostovanju v Mostarju z ekipo Zrinjski z 78:82 (15:13, 44:34, 58:61). Po dobrem prvem polčasu, ko so vodili za deset točk, so v tretji četrtini povsem popustili. Dobili so 27 točk, sami pa jih dosegli le 14, te razlike pa jim do konca ni več uspelo nadoknaditi, pa čeprav so bili vse do zadnjih sekund povsem blizu.

"Imeli smo tekmo v svojih rokah, potem pa smo, kljub agresivni obrambi Zrinjskega, brez pravega razloga podarjali žoge nasprotniku. Zbranost nam je padla, Zrinsjki je povedel in na koncu zasluženo zmagal," je dejal trener Simon Petrov.

Pri Krki je največ točk dosegel Žiga Dimec (15), 13 jih je v statistiko vpisal Dalibor Đapa. Pri zmagovalcih je Marko Ljuljić zbral 15 točk.

Krkaši kljub porazu z devetimi zmagami in petimi porazi ostajajo med štirimi najboljšimi v ligi, vendar sta se jim Zrinjski in Rogaška približala zgolj na zmago zaostanka. Prav z Rogaško bodo v drugi ligi Aba igrali naslednjo tekmo, in sicer 24. januarja. Že jutri (četrtek) pa bo v dvorani Leona Štuklja ob 19. uri povratna tekma četrtfinala pokala Spar proti Zlatorogu iz Laškega, v soboto, 20. 1., ob 19. uri, pa še tekma Lige Nova KBM z Ilirijo.

S. G.