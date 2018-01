Z dvema novincema in zmago nad Dravo uspešno krenili v drugi del sezone

17.1.2018 | 12:45

Novinca v članskem moštvu NK Krško sta Aleksander Kulinits in Luka Vekić. (Foto: spletna stran NK Krško)

Krško - Nogometaši Krškega, ki so jesenski del prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije zaključili na 7. mestu, so se za spomladanski del sezone okrepili z dvema novima igralcema. Sklenili so namreč pogodbi z Estoncem Aleksandrom Kulinitsom in Luko Vekićem.

V spomladanskem delu prvenstva bo člansko moštvo NK Krško vodil trener Alen Ščulac, ki je decembra zamenjal Stipeta Balajića. Ekipa je priprave začela 10. januarja, včeraj pa so že odigrali prvo pripravljalno tekmo. Ekipo NK Drava so premagali s 4:0. V prvem polčasu je zadetek dosegel Mandić, v drugem polčasu so bili uspešni še: Ahcin, Da Silva in Vidović, so zapisali na klubski spletni strani.

Kdo sta novinca?

Aleksander Kulinits (Foto: spletna stran NK Krško)

25-letni branilec Estonec Aleksander Kulinits je člansko kariero začel v estonski prvi ligi pri Levadii, od leta 2015 pa je bil član prvoligaškega kluba Infonet Tallinn. Je nekdanji reprezentant Estonije do 21 let, za mlado estonsko reprezentanco je odigral 17 tekem.

V Krškem pa so se dogovorili še za sodelovanje z 22-letnim napadalcem Luko Vekićem. Nekdanji slovenski reprezentant do 21 let je v Krško prišel iz Dekanov, pred prihodom v Krško pa je 189 centimetrov visoki igralec nastopal še za Koper in Ankaran.

Luka Vekić (Foto: spletna stran NK Krško)

Pred začetkom priprav so med člane povabili še tri svoje mlade nogometaše, Mihaela Mirta, Tomaža Zakrajška in Hrvoja Belaka, ki si bodo poskušali izboriti mesto v članski ekipi.

Kmalu na priprave ob morju

Kot so zapisali na klubski s pletni strani, bodo Krčani pred odhodom na priprave v Umag v soboto odigrali še drugo prijateljsko tekmo, in sicer proti NK Dob (na igrišču z umetno travo v Krškem ob 13.uri).

S. G.