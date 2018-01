Prva skavtska sobota v letošnjem letu

17.1.2018 | 09:05

Novo mesto - Novomeški skavti imamo prvo soboto v mesecu rezervirano za stegovo srečanje, kar pomeni, da se zberemo vse starostne skupine, od najmlajših do najstarejših. Tako je bilo tudi v soboto, 6. januarja, ko smo se v Šmihelu prvič srečali v letu 2018.

Glede na to, da smo kristjani ta dan praznovali 3. Sveti večer oziroma praznik Svetih treh kraljev, je bila to rdeča nit našega srečanja. Obiskali so nas prav posebni gostje. Z daljnega Vzhoda so nas prišli pozdravit Gašper, Miha in Boltežar. Po svetopisemski zgodbi so se modreci prišli poklonit novorojenemu Jezusu, na poti pa jih je spremljala zvezda repatica. V dar so mu prinesli tri darove: kadilo, zlato in miro.

Razdelili smo se po starostnih skupinah. Najmlajši so skozi delavnice nabirali darove, da bi jih tudi oni simbolično ponesli pred Jezusa. S starejšimi pa smo izvedli adoracijo v kapeli, kar pomeni, da smo se pogovarjali, skupaj premišljevali, peli in molili. Srečanje smo zaključili s sveto mašo, ki je bila skavtsko obarvana.

K. R.

