Pravljični dogodek na Dvoru

17.1.2018 | 09:10

Dvor - V petek, 12. januarja, smo članice Kulturnega društva Dvor dvorsko večnamensko dvorano spremenile v pravljično sobo. S pomočjo zvestih obiskovalcev in različnih rekvizitov, smo prebudile junake pravljic, med njimi črvička, nežno pošast in strašno miško. Otroci so velikih oči in odprtih ust poslušali pripovedovalko, drugi malo mlajši so se sprehodili, poplazili in se pravljičarke tudi dotaknili, tako in drugače.

Ker se zavedamo, da je pomembno otroke spodbujati k nastopanju, so v drugem delu večera malo drznejši nastopili z besedilom pravljice, ki so jo poslušali, poleg tega pa s pomočjo lutk še uprizorili del zgodbe. Junakov je bilo veliko, časa pa malo. Tako se je kar velikokrat slišalo: »O kom blebetaš?« in »Menda ga poznaš«.

Za konec so otroci izdelali lutko iz papirja, jo najprej pobarvali nato pa nalepili kar na nogavico. Naenkrat je bila dvorana polna pravljičnih junakov, ki so se veselo podili za baloni. Otroci so popili še vsak svoj sok, starši in ostali spremljevalci pa so s klepetom skušali preglasiti glasbo, ki je pridne ustvarjalce spremljala ves čas.

Lahko rečemo, da je bil večer nadvse uspešen. Obiskovalci in organizatorji smo spoznali, da je druženje tisto, kar v zadnjem »hitrobežečem« času, ko vsi razmišljamo samo o tem kar moramo še postoriti, najpomembnejše. Bodimo pogumni, vzemimo si čas in se prireditev v našem kraju zvesto udeležujmo. Pridobili bomo vsi.

Besedilo: Brigita Lavrič, foto: Jadranka Meglen

