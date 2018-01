Nezadovoljni s potekom okoljske sanacije pričakujejo več tudi od občinske oblasti

Zalog, Straža - Predstavniki civilne iniciative Zalog-Loke so se v ponedeljek povabilo župana občine Straža Dušana Krštinca udeležili skupnega sestanka z občinskimi svetniki. Izpostavili so, da niso zadovoljni s potekom okoljske sanacije na območju pogorišča obrata družbe Ekosistemi d. o. o.. Po besedah Francija Pluta so zato predlagali, da občinski svet na svoji naslednji seji sprejme sklepa:

1 - Ugotovi se, da družba EKOSISTEMI d. o. o., ki je neposredno odgovorna za okoljsko onesnaženje, kot posledico požara na lokaciji nekdanje opekarne Zalog, ni izvedla predvidene sanacije pogorišča do določenega roka t. j. 01.01.2018. Odpadki niso bili odstranjeni, prav tako ni bilo učinkovito sanirano zaskrbljujoče stanje strupenih izcednih voda, ki se iz površin opekarne Zalog še vedno nekontrolirano izcejajo na kmetijska zemljišča in poniknejo v podtalnico (priložene slike).

2 - Ugotovi se, da do današnjega dne še ni oblikovana komisija za spremljanje sanacije pogorišča na lokaciji opekarne Zalog, katero skupno ustanovitev so dogovorile občina Straža, ARSO in MOP.

Hkrati predstavniki civilne iniciative pozivajo občinsko oblast na čelu z županom Dušanom Krštincem, da odločneje pristopijo k izvedbi aktivnosti za ekološko sanacijo območja opekarne Zalog. "O nadaljnjem izcejanju strupenih izcednih voda pa je nujno obvestiti vse pristojne organe v RS in zahtevati njihovo takojšnje ukrepanje," je v izjavi za javnost še zapisal Franc Plut.

