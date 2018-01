Bližnjic ni, potrebna je trdna volja

17.1.2018 | 12:00

Večina kadilcev s kajenjem začne v obdobju mladostništva, da bi potešili radovednost, dokazali odraslost, bili podobni idolu, prijateljem (mogoče celo staršem). (Foto: J.A.)

Novo mesto - »Z novim letom bom nehal kaditi!« To je zaobljuba, ki jo je konec leta izrekel marsikateri kadilec. Če ste eden od njih in ste zdržali do danes, vam čestitamo. Vztrajajte naprej!

»Ko bi ljudje vedeli, kako težko je nehati kaditi, sploh ne bi začeli. Če sem iskren, sem se prve tedne, ko sem v srednji šoli začenjal s to razvado, prav mučil, da sem kadil. Okus cigaret mi sploh ni bil všeč, a bil sem v družbi, ki je kadila, in nisem hotel izstopati,« pove Tone, ki kadi že 30 let. Že večkrat je poskušal prekiniti, pomagal si je z akupunkturo, nikotinskimi žvečilkami, s hipnozo, a nikoli ni brez cigaret zdržal več kot en mesec. »Sanjal sem jih, nisem zdržal v družbi kadilcev, še kava je imela brez cigarete drugačen okus.« Doda, da je verjetno krivo to, da se nikoli ni prav zares odločil, da je konec, zato se je vedno znova vrnil na stara pota.

Mlajši je posameznik ob začetku kajenja, bolj bo zasvojen, kadil bo več let, pokadil več cigaret na dan in težje opustil kajenje.

KADILEC VSAK ČETRTI ODRASEL

Statistika pravi, da v Sloveniji kadi skoraj vsak četrti odrasli prebivalec, večina je prvič kadila pred polnoletnostjo in pri večini gre za bolezen zasvojenosti z nikotinom. »Delež kadilcev je višji med moškimi kot med ženskami. Višji je tudi med prebivalci z nižjim socialnoekonomskim položajem, kar pomeni, da so te skupine nesorazmerno bolj obremenjene s posledicami kajenja za zdravje,« pravi Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kajenje tobaka je vzrok številnih vrst raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, motenj imunskega sistema, motenj erekcije, revmatoidnega artritisa, bolezni oči, ki vodijo v slepoto, nizke kostne gostote pri ženskah postmenopavzalno, zlomov kolka, parodontalne bolezni in splošno poslabšanega zdravstvenega stanja.

Škatlice cigaret so s fotografijami, ki prikazujejo posledice uporabe tobaka, zelo neprivlačne, zato mnogi uporabljajo ovitke, da jih zakrijejo. (Foto: J.A.)

Strokovnjaki pravijo, da je opustitev te razvade koristna za zdravje v kateremkoli obdobju življenja, največje koristi pa, če prenehamo pred 40. letom.

Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, pri nas vsak dan umre 10 prebivalcev, četrtina od teh pred 60. letom starosti.

ZAKAJ NE BI IZKORISTILI POMOČI?

Na NIJZ ugotavljajo, da več kot polovica kadilcev želi prenehati kaditi, veliko jih v prvih nekaj poskusih ni uspešnih, zato jim je na voljo več oblik pomoči. Kdor se odloči za ta korak, se za pomoč lahko obrne na najbližji zdravstvenovzgojni center, ki jih imajo zdravstveni domovi, tam izvajajo skupinske in individualne programe, na voljo pa je tudi svetovalni telefon, kjer svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci. Telefonska številka 080 27 77, ki je brezplačna in anonimna, je objavljena na vseh embalažah tobačnih izdelkov, svetovalci pa so dosegljivi vsak dan (tudi ob nedeljah in praznikih) med 7. in 10. ter med 17. in 20. uro.

UČINKI NOVE ZAKONODAJE ŠE NISO VIDNI

Marca bo minilo eno leto, odkar velja nova zakonodaja o omejevanju tobačnih izdelkov, ki je med drugim prepovedala posredno ali neposredno oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov (prodajalec tudi ne sme poleg kupljenih tobačnih izdelkov dajati zastonj oziroma promocijskih ovitkov za tobačne in povezane izdelke, ki bi zakrivali zdravstvena sporočila), uvedla enotno embalažo z barvnimi fotografijami, ki prikazujejo posledice uporabe tobaka, prepovedala kajenje v vseh vozilih, če so v njih mladoletniki.

Črt Kaker z ministrstva za zdravje je sporočil, da nov zakon za razliko od ukrepov leta 2007, ko so prepovedali kajenje v zaprtih prostorih, ne more imeti takojšnjih učinkov na zmanjšanje kajenja in izpostavljenosti tobačnemu dimu, konkretne učinke celovitega pristopa pa pričakujejo v nekaj letih.

Tobačni dim vsebuje več kot 7.000 različnih kemičnih snovi, okoli 70 jih povzroča raka.

NEŠKODLJIVIH CIGARET NI

V zadnjem letu so pri nas postale zelo priljubljene cigarete, ki delujejo po principu segrevanja tobaka v posebnem tulcu. Ker kadilci, ki kadijo te cigarete, opisujejo bistveno boljše počutje in omenjajo, da imajo manj zdravstvenih težav (kašelj, »težka sapa«), smo se obrnili na NIJZ in jih povprašali, kaj o tem pravijo strokovnjaki. »Raziskave in dokazi glede negorljivih tobačnih izdelkov so še omejeni. V literaturi je objavljenih nekaj deset člankov o teh izdelkih, večinoma raziskovalcev tobačne industrije, in le malo člankov neodvisnih raziskovalcev. Trenutno dostopni članki neodvisnih raziskovalcev kažejo, da dim, ki ga tvorijo ti izdelki, vsebuje zdravju škodljive snovi (rakotvorne snovi, majhni delci, črni ogljik, kovine). V raziskavi, ki je primerjala vsebnost škodljivih snovi v dimu negorljivega tobačnega izdelka s tobačnim dimom običajnih cigaret, so pokazali, da ti izdelki tvorijo številne škodljive snovi, ki jih najdemo tudi v tobačnem dimu običajnih cigaret, a v nižjih koncentracijah,« je med drugim za Dolenjski list povedala Helena Koprivnikar z NIJZ in dodala: »Dokler ne bo na voljo dovolj podatkov, upoštevamo načela previdnostnega principa, kar pomeni, da jih za zdaj ne moremo priporočati kot zdravju manj škodljive izdelke.«

