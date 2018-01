Mizarji, ki vse bolj postajajo gradbinci

17.1.2018 | 14:00

Rok Barbič je Stilles v nekaj letih popeljal na mesto drugega največjega lesarja v državi – po številu zaposlenih so takoj za Podgorjem. (Foto: B. B.)

Sevnica - Leto 2017 si bodo v sevniškem Stilllesu zapomnili kot rekordno. Prihodki od prodaje so namreč presegli 27 milijonov evrov, kar je skoraj 70 odst. več kot v letu 2016, čistega dobička pa je za okoli 800.000 evrov oz. še enkrat več kot v letu poprej.

Visoka rast je predvsem posledica spremenjenega poslovnega modela. Če je še pred kakim desetletjem veljalo, da se Stilles iz proizvajalca klasičnega pohištva spreminja v opremljevalca hotelov, se podjetje danes iz lesarske branže vse bolj seli v gradbeno. Sevničani namreč pri opremljanju hotelov poleg dobave in montaže pohištva vse večkrat prevzamejo tudi izvedbo zaključnih gradbenih del (pregradne stene, stavbno pohištvo, kopalnice itd.). Lani so na ta način prenovili hotel z 220 sobami v švicarskem Baslu. Hyatta v Senegalu se denimo lotevajo že pri estrihih.

»V resnici postajamo izvajalci zaključnih del v gradbeništvu,« pripoveduje predsednik uprave Stillesa Rok Barbič. »Kot mizar ste na objektu zadnji in kot taki morate reševati vse težave, ki so jih zapustili predhodniki. To je povezano z dodatnimi stroški, ki jih naročnik običajno ne priznava, in marža se začne topiti. Če pa prevzamemo celoten paket, so izvajalci suhomontažnih del pod našim nadzorom in potem tudi vgradnja pohištva teče bolj gladko,« pojasnjuje Barbič.

Če je še pred desetimi leti opremljanje hotelov predstavljajo okoli tretjino vseh Stillesovih prihodkov, je lani ta delež znašal že 98 odst. In praktično vse hotele so opremljali v tujini. V Sloveniji kljub znanju, referencam in konkurenčni ponudbi ne pridejo do poslov. »V tujini obnovo hotela običajno zaupajo velikemu gradbincu ali pa nekomu, ki je organiziran podobno kot mi. Prakse, ki jo poznamo v Sloveniji, ko kot izvajalci nastopajo neki inženiringi, ki imajo dva direktorja in tri fikuse, v tujini ni. Tudi pri nas bo to mogoče le toliko časa, dokler ne bomo privatizirali turistične infrastrukture,« je do negospodarnega ravnanja doma kritičen Barbič.

Na to težavo so ob nedavnem vladnem obisku Posavja opozorili tudi premierja Mira Cerarja. Zelo pogrešajo tudi vajeniški sistem izobraževanja, s katerim bi dijaki pridobili več praktičnih znanj, vse preveč pa je tudi birokracije pri zaposlovanju tujcev. Stilles, podobno kot številne druge proizvodne družbe, namreč močno pesti pomanjkanje kadra. Družba skupaj s svojimi predstavništvi v tujini trenutno zaposluje okoli 260 oseb, od katerih jih je več kot 50 v firmo prišlo v zadnjih dveh letih. A sprejeli bi jih še več. »V trenutku bi zaposlili več deset novih sodelavcev, če bi jih le našli,« pravi Barbič.

Vladno ekipo so opozorili še na nekatere davčne anomalije, saj jim dacarji izdelave vzorčne sobe denimo ne priznajo za razvojno aktivnost, pa na previsoko obremenitev stroškov dela in na dejstvo, da morajo veliko večino materiala še vedno nabavljati v tujini, saj nam lesne verige pri nas nikakor ne uspe vzpostaviti.

Sicer pa so poleg visoke rasti prihodkov lansko leto v Stillesu zaznamovala tudi velika vlaganja v posodobitev proizvodnje, za kar so namenili okoli 2,5 milijona evrov. Največjo naložbo je predstavljala nova lakirnica, za katero so odšteli 1,4 milijona evrov. Za letos načrtujejo posodobitev informacijskega sistema in po možnosti še ureditev silosa za shranjevanje odpadne lesne biomase.

Zaradi visoke rasti v preteklem letu so letošnji načrti nekoliko bolj umirjeni. Leto bi radi končali na ravni lanskih prihodkov, a je večina te številke že zdaj podprta s pogodbami. »Trg obnove hotelov se je v zadnjih letih zelo razživel. In ko se prenove loti en hotelir, se morajo zanjo hitro odločiti tudi njegovi sosedi. Zveni precej domače, a tako je,« se nasmehne Barbič, ki je v upravo Stillesa prišel leta 2012, malo po tistem, ko je sevniški proizvajalec stilnega pohištva dobil novega lastnika, družbo AFP oz. družino Polovič iz Dobove. Lastniško prestrukturiranje je očitno prineslo pozitivne spremembe, saj je podjetje po turbulentnih letih v pretežno državni lasti v zadnjih petih letih obseg poslovanja povečalo za trikrat, zaposlilo skoraj sto novih sodelavcev, občutno pa sta se povečali tudi povprečna plača v podjetju in dodana vrednost na zaposlenega, ki danes znaša okoli 32.000 evrov.

