Uporabne stvari res v smeti?; Nelegalno zaračunavanje parkirnine?

17.1.2018 | 17:30

Prenovljen Dolenjski list tudi ta teden prinaša veliko zanimivega branja. V ospredje postavljamo DPM Mojca, ki je ostal brez dolgoletnih skladiščnih prostorov. Je novomeška občina res odredila, da zmečejo v kontejner še uporabne stvari, ki bi socialno ogroženim še kako prav prišle? Predstavljamo obe plati, več preberite v sveže tiskanem Dolenjskem listu.

KDO SO PAPIRNATI TIGRI?

Kdo ne mara Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto? Predsednik Dušan Černe namreč trdi, da je odbor marsikomu trn v peti. Nadzorniki imajo namreč po lastnih besedah še vedno težave pri svojem delu in so sami sebe označili za »papirnatega tigra«.

ALI OBČINA NELEGALNO POLNI PRORAČUN?

Prvega decembra je pri Nami v Kočevju začel delovati prvi parkomat v občini Kočevje, samo mesec kasneje pa se je pokazalo, da je uvedba plačljivega parkiranja na parkirišču pri Nami sporna, in to kar z več vidikov. Del parkirišč, kjer so nekoč stali zabojniki za odpadke, je namreč del etažne lastnine, del parkirišč, za katere občina Kočevje zaračunava parkirnino, pa naj bi bil zgrajen nelegalno. Kaj pravijo lastniki zemljišč in kako odgovarja občina?

TEŽAVE KLJUB SANACIJI, KAKŠNI SO NAČRTI?

KZ Krka naj bi do konca leta končala bolečo sanacijo. Trgovini Graben in Hobi selijo v Agroservis, ki bo zaživel v prenovljeni podobi, zapirajo pa v Škocjanu in najbrž tudi Dragatušu. Kljub vsem ukrepom so dolgovi še vedno visoki.

