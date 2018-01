FOTO: Na kariernem dnevu kar 35 fakultet in štiri univerze

17.1.2018 | 14:50

Dijaki se lahko pogovorijo s študenti fakultet in tudi tistimi, ki so študij že zaključili. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Odločitev za študij in s tem nadaljnjo poklicno pot je za mnoge ena najtežjih, zato na Gimnaziji Novo mesto veliko pozornosti namenjajo kariernemu svetovanju. Tako so danes, predvsem zaradi dobrih izkušenj iz preteklosti, že sedmo leto za dijake zadnjih dveh letnikov pripravili t.im. karierni dan. Letos se je na njem, kot je povedala Petra Škof, svetovalna delavka na Gimnaziji, predstavilo kar 35 fakultet in štiri univerze, od tega se je 25 fakultet, za katere je med dijaki največ zanimanja, predstavljalo v učilnicah.

»Poleg fakultet so se predstavili tudi posamezniki iz prakse, večinoma so nekdanji gimnazijci, ki so študirali na teh fakultetah, pridružili pa so se tudi študentje,« je dejala. Tako dijakom omogočijo, da poleg spoznavanja samih študijskih programov pobliže spoznajo tudi konkretno poklicno pot.

Ravnateljica novomeške Gimnazije Mojca Lukšič je dejala, da opažajo, da so nad tovrstnim načinom navdušene tudi fakultete. »Vsako leto povedo, da smo ena redkih šol, ki se na takšen način lotevamo predstavitve tako študijev kot fakultet in tudi poklicev. Bili smo prvi, ki smo tako začeli s karierno orientacijo, in upam, da nam bodo sledile tudi ostale šole, ker gre za res celovito predstavitev.«

Dr. Igor Lukšič, ki je dijakom predstavil Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, je bil nad odzivom zelo zadovoljen. »Na novomeški gimnaziji je precej zanimanja za vseh deset naših programov, lani smo jih imeli celo enajst. Dijaki so postavljali vprašanja, zanima jih tudi študij v tujini - izmenjava, ki na fakulteti zelo dobro teče, zanimajo jih novinarstvo, politologija, sociologija, informatika…, pravzaprav vsi programi, ki jih izvajamo na fakulteti,« je dejal in dodal, da je tovrstna praksa dobrodošla, saj gre za proces. »Dijaki potrebujejo nekaj časa, da pretresejo možnosti in se potem res odločijo čim bolj tako, kot jim veleva srce, da potem nimajo kakšnih težav. Dobro je, da se ta proces začne na Gimnaziji, nato si gredo pogledati fakulteto in potem imajo še nekaj časa, da ob prijavi sprejmejo končno odločitev.«

In kaj o kariernem dnevu menijo dijaki? Tanja Topić, dijakinja 4. b, je povedala, da spoznajo veliko novih stvari, predvsem je koristno za tiste, ki še ne vedo, za kateri študij bi se odločili. »Je pa zanimivo, ker dobiš pogled v vse stroke, tako da ti je mogoče malo lažje, da se odločiš.« Žanu Žvaru iz 4. k, ki se je kariernega dne udeležil drugič, je všeč način spoznavanja programov, ker se srečajo tudi s študenti, ki so na določeni fakulteti študirali. »Je podobno kot informativni dan, a vseeno bolj osebno, ker se lahko pogovoriš ena na ena,« je poudaril.

Nekatere fakultete so se predstavile na stojnicah, dijaki pa so se lahko udeležili tudi predavanj in delavnic o možnosti zaposlitve s slovenski vojski, izbiri pravega študija in pripravah na zaposlitveni razgovor.

