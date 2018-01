Obeta se ponovno sojenje Zagorcu, ki je do smrti zbil 18-letnika

Zlato Zagorc je bil v zaporu eno leto in pol, zdaj pa je svoboden. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto, Ljubljana - Maja 2016 je Novomeščan Zlatko Zagorc začel prestajati šest let in sedem mesecev zaporne kazni, ker je leta 2013 povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 18-letni Lenart Krevs, ki se je takrat nasproti pripeljal s skuterjem. Med sojenjem na okrožnem sodišču v Novem mestu so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,86 promila) in bistveno prehitro (v naselju je peljal 91,5 kilometra na uro). A od novembra lani Zagorc ni več v zaporu na Dobu, temveč doma.

"Izvrševanje zaporne kazni mu je bilo prekinjeno na podlagi sklepa Vrhovnega sodišča," so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URIKS). Na Dobu je bil od maja 2016 do novembra 2017, od oktobra 2017 v zaprtem delu, potem pa v polodprtem oddelku Slovenska vas.

"V zaprtem delu ugodnosti izhodov ni imel, ven pa je začel hoditi v oktobru 2017, po premestitvi v polodprti oddelek," so za Dolenjski list pojasnili na URIKS.

In zakaj ta preobrat? "Glede na vsebino vložene zahteve za varstvo zakonitosti lahko Vrhovno sodišče (na podlagi 423. člena ZKP) odredi, da se izvršitev pravnomočne sodne odločbe odloži oziroma prekine. O zadevi je odločeno, in sicer tako, da se zadevo vrne v ponovno sojenje," je sporočila Romana Ciko Hočevar iz službe za odnose z javnostmi na Vrhovnem sodišču RS.

