Zapeljala s ceste in se z avtom prevrnila v potok

17.1.2018 | 20:20

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Danes ob 13.33 je na cesti Krmelj – Križišče v občini Sevnica prišlo do prometne nesreče, ki bi se lahko končala precej tragično, a se na srečo ni. Po poročanju brežiškega centra za obveščanje je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo v potok.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, izvlekli vozilo iz potoka in nudili pomoč policistom in delavcem avto vleke ter poškodovani voznici nudili prvo pomoč do prihoda reševalcevnujne medicinske pomoči Sevnica, ki so poškodovanko na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S. G.