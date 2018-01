Gorele saje, lovska preža in elektro omarica

18.1.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.30 uri so v Srednji vasi, občina Semič, gorele saje v dimniku. Gasilci PGD Semič in Črmošnjice so varovali stanovanjski objekt do izgoretja saj v dimniku.

Ob 10.44 je v gozdu med Spodnjo Drago in naseljem Zavrtače v občini Ivančna Gorica gorela lovska preža. Gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična so požar pogasili.

Ob 9.27 so v naselju Velika Slevica, občina Velike Lašče, gasilci PGD Velike Lašče pogasili gorečo elektro omarico v garaži ob stanovanjski hiši.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA in TP BELSAD ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI VRČICAH;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SODIŠČE NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STAJE PRI STEHANJI VASI, TP MALE DOLE, TP VEL. DOLE, TP GOMBIŠČE, TP VRH PRI GOMBIŠČU, TP BABNA GORA, TP SV. JERNEJ, TP VOLČJA JAMA, TP VRTAČE, TP REPLJE, TP PODŠUMBERK, TP SELA ŠUMBERK, TP SREBOTNICA, TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU, TP ARČELCA in TP ORLAKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP VGP Čatež med 8. in 10. uro ter Dobova obrtna cona med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Križe, Osredek, Rušno, Rakonce, Preska in Pečice med 8.10 in 12. uro.

M. K.