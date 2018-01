Od romske problematike do osebnih zgodb, neukrepanja inšpekcij …

18.1.2018 | 08:30

Vlasta Nussdorfer in Miha Horvat

Šentjernej - Prvič v 23 letih se je včeraj v Šentjerneju mudila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. S sodelavci se je srečala z občani, ki so se na ta institut obrnili, da bi dobili pomoč oz. nasvet pri uveljavljanju svojih pravic.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer

Odziv je bil zelo dober, na individualne razgovore se je prijavilo okrog trideset ljudi. Nussdorferjeva je tak obisk pripisala tudi dobri obveščenosti, saj je občina vest o njenem prihodu poslala v nabiralnik vsakemu gospodinjstvu v občini.

»Vodilna tema je bila romska problematika, tako kot je to nasploh značilno za dolenjski konec,« je na novinarski konferenci povzela Vlasta Nussdorfer, ki je o svojih ugotovitvah poročala z namestnikoma Tonetom Dolčičem in Mihom Horvatom

SREČANJA Z ŽUPANOM

Romi so se oglašali predvsem s problemi, povezanimi z zagotovitvijo osnovnih življenjskih dobrin in ureditvijo infrastrukture, kot so voda, elektrika, prevoz otrok v šolo. Civili pa so tožili zaradi težkega in včasih že nemogočega bivanja z Romi, ki se neprimerno obnašajo, povzročajo okoljske težave s kurjenjem, smetmi, hrupom, včasih pa tudi z grožnjami, zaradi česar je prebivalce strah za življenje. Nepremičnine v bližini romskih bivališč bi včasih najraje prodali, a je težko, saj jih nihče noče oz. je cena neprimerna.

Župan Radko Luzar

Kot je poudarila Nussdorferjeva, je razumeti obe strani, »a zakoni so za vse enaki, nihče ne sme biti priviligiran zato, ker je pripadnik druge skupnosti. Če so težave, pa jih morajo ljudje prijaviti policiji, to je nujno, brez tega ne gre pričakovati rešitev. Sicer pa se je treba na obeh straneh zavedati pravic in dolžnosti in spoštovanje pravic drugega je dolžnost vsakogar.« Obe strani sta izrazili željo, da se srečata z županom Radkom Luzarjem za pogovor, kar je obljubil. Je pa sedmi sili poudaril, da je do vseh občanov enak in če romske hiše niso postavljene legalno, se ne da napeljati elektrike in urejati neko infrastrukturo. Sicer pa se občani niso pritoževali nad delom občine in župana, ravno tako ne policije, da ne ukrepa, le da ti ukrepi očitno niso dovolj.

TUDI SOCIALNE STISKE

Tone Dolčič

Med izpostavljenimi težavami so Šentjernejčani varuhinji s sodelavci zaupali tudi nezadovoljstva z izidi upravnih in sodnih postopkov, primere iz delovnih razmerij ob izgubi službe, izpostavili so nad nedoslednim ukrepanjem inšpekcijskih služb, kar bo varuhinja vzela pod drobnogled.

Potožili so nad plačevanjem odpadnih voda, čeprav sami čistijo svoje greznice, a to je zakonsko določeno in se ne bo spremenilo, je dejal župan Luzar. Varuhinja je slišala tudi za težave pri postopku izbire ravnateljice osnovne šole, kjer je dejala, da se ne smejo vmešavati, preverili pa bodo delo inšpekcijskih služb. Gotovo pa ni prav, da prijavitelj ni obveščen o ugotovitvah postopka, na kar državne organe stalno opozarjajo, je dejala. Nemalo je bilo tudi osebnih družinskih zgodb ob ločitvah, težavah v stikih z otroki, mnogi bi radi v Šentjerneju imeli stalnega pediatra itd.

Nussdorferjeva je pohvalila razvito gospodarstvo v občini, kar posledično pomeni tudi nizko brezposelnost, a v pogovoru z županom in sodelavci je izvedela, da je tudi socialnih stisk v šentjernejski občini veliko, a ljudje ne pridejo, ker se nočejo izpostavljati in tako iskati pomoči. Tudi k varuhinji - zanimivo - nihče ni prišel potožit iz takih razlogov.

Besedilo in foto: L. Markelj

