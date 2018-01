Vandali poškodovali koše, klopi in razstavne panoje

18.1.2018 | 09:15

Panoji, postavljeni ob poti, ki vodi na peš most pri OŠ Vavta vas, so uničeni. (Foto: Občina Straža)

Straža - V občini Straža so se v zadnjih tednih srečali z več primeri vandalizma, ki ga v tej dolenjski občini sicer niso vajeni. Nepridipravi so poškodovali koše za smeti in klopi na lepo urejeni sprehajalni poti ob reki Krki, poškodovali in uničili so tudi razstavne panoje, na katerih so bili predstavljeni arhitektski projekti, ter razbili steklo na novo postavljenem avtobusnem postajališču pred osnovno šolo v Vavti vasi.

Župan Dušan Krštinc obsoja takšna dejanja, ker, kot je dejal, to ni nič drugega kot objestnost. Dodal je, da so vandalska dejanja prijavili na policijo, občinskemu režijskemu obratu pa naročili, da po sprehajalni poti večkrat naredi oglede.

Kot so zapisali na spletni strani občine, občane prosijo, da spremljajo dogajanje ter jim posredujejo kakršne koli informacije o storilcih in vandalizmu.

M. Ž., Foto: Občina Straža

Galerija