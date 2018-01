Za uspeh v podjetništvu je potrebno sožitje vse družine

Metlika - Včeraj so bile v tukajšnjem hotelu Bela krajina prve Zimske kratkočasnice v tem koledarskem letu, na katerih je Mirjam Bezek Jakše gostila uspešno podjetnico Alenko Mozetič Zavrl, Metličanko, ki sedaj živi v Kranju. Z bratom Alešem in ob podpori družine sta pred 25 leti začela v Metliki s podjetjem Manja, v katerem sta najprej pekla ameriške krofe.

Danes je Alenka direktorica podjetja Don don Slovenija, v katerem je zaposlenih 300 ljudi. To podjetje je ustanovilo Don don Hrvaška in Don don Srbija, distribucijska podjetja pa imajo še v Črni Gori, Bosni in Bolgariji. V sistemu Don don danes dela 1.400 ljudi, a kot je bilo razbrati iz besed gostje kratkočasnic, se še niso ustavili, ker »tisti, ki ne napreduje, začne zaostajati«. Pod blagovnimi znamkami Don Don in Pekarna Grosuplje danes proizvajajo širok spekter pekovskega peciva in kruhov. O uspehu Don dona priča tudi to, da je bil leta 2004 gorenjska gazela in bronasta slovenska gazela, lani pa gazela osrednje Slovenije. Alenka pa je bila le leto potem, ko je začela s podjetništvom, v reviji Naša žena razglašena za podjetnico-debitantko.

Mozetič Zavrlova je dobro združila podjetništvo tudi z družinskim življenjem ter vlogo mame in žene. Zelo pomembno pa je zanjo tudi dobro sodelovanje z bratom in starši, saj je prepričana, da to sožitje pelje k uspehu. Tistim, ki bi želi stopiti na podjetniško pot, je svetovala, naj poskusijo, si upajo, a naj bodo vztrajni in naj ne odnehajo takoj, ko jim prvič ne uspe.

Prihodnje Zimske kratkočasnice, ki bodo zadnje v deveti sezoni, ne bodo v sredo ob 18. uri, kot je sicer običajno, ampak bodo v hotelu Bela krajina v torek, 23. januarja, ob 17. uri. Gost Matjaža Rusa pa bo košarkarski trener Saša Dončić.

