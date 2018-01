Stopimo skupaj za nakup novega EKG aparata

18.1.2018 | 19:15

Zdravstveni dom Metlika potrebuje nov EKG aparat. Boste pomagali po svojih močeh in prispevali kak evro v akciji Stopimo skupaj? (Foto: M.B.J., arhiv DL)

Metlika - Območno združenje Rdečega križa Metlika začenja z dobrodelno akcijo Stopimo skupaj, katere osrednji letošnji cilj je zbiranje denarja za nakup medicinskega aparata EKG, ki bo služil za potrebe Zdravstvenega doma Metlika. Obstoječi aparat je po desetih letih uporabe že dotrajan in zastarel, nakupa novega pa si v zdravstvenem domu ne morejo privoščiti. Okvirna vrednost primernega aparata znaša šest tisoč evrov.

EKG ali elektrokardiogram je eden najbolj osnovnih, potrebnih in uporabljenih aparatov v ambulanti družinske medicine. Preiskava, ki traja do deset minut, se izvaja ambulantno in zanjo ni čakalnih dob. Zdravniku omogoča, da odkrije motnje srčnega ritma in nekatere bolezni srca, služi za redno spremljanje hipertenzije ter je v pomoč pri kontroli srčnih spodbujevalnikov. Njegova uporaba je nepogrešljiva pri diagnostiki bolečine v prsih, preventivnih pregledih in pri obravnavi pacientov z nujnimi stanji, so sporočili iz RK Metlika.

Kot je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Metlika Duška Vukšinič, se EKG aparat uporablja dnevno in je na voljo 24 ur na dan. V letu 2017 je bilo v Zdravstvenem domu Metlika opravljenih dobrih 1.450 EKG pregledov samo za potrebe ambulant v rednem delovnem času in 16-krat ob nujni medicinski pomoči.

Akcija Stopimo skupaj za nakup aparata EKG se začenja danes, denar lahko nakažete na TRR Rdečega križa Metlika, številka: 02994-0019199751, s pripisom »EKG aparat«. Dobrodelni koncert Stopimo skupaj pa bo v petek, 23. februarja, ob 19. uri, v športni dvorani OŠ Metlika.

S. G.