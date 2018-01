Nova zmaga mladega moštva

18.1.2018 | 11:20

Peter Hribar in Tilen Cvetko (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto, Velenje - Igralci Namiznoteniškega kluba Krka so se tudi v 11. kolu prve slovenske namiznoteniške lige izkazali. Tilen Cvetko je nanizal tri zmage, Peter Hribar pa dve, pod svojimi zmožnostmi je igral le Tilen Novak, so sporočili iz kluba.

Ekipo NTK Savinja so krkaši po treh urah dvobojev premagali s 5:2 in še naprej zasedajo prvo mesto na prvenstveni lestvici. V soboto bodo igralci članskega moštva NTK Krka v Drgančevju ob 17. uri merili moči z NTD Kajuh. V klubu pričakujejo gladko zmago, so še zapisali v sporočilu za javnost.

S. G.