Želijo povečati prepoznavnost domače pasme krškopoljskega prašiča

18.1.2018 | 12:15

Foto: B.D.G., arhiv DL

Krško - Včeraj so v Leskovcu pri Krškem predstavili projekt Črno-belo bogastvo s Krškega polja, s katerim želijo okrepiti prepoznavnost in poznavanje avtohtone pasme krškopoljskega ali črnopasastega prašiča. Od približno 180.000 evrov vrednega partnerskega projekta si med drugim obetajo obogatitev posavske turistične ponudbe.

Vodilni partner v projektu je občina Krško, njihova predstavnica Janja Jordan pa je povedala, da se bodo z omenjenim dvoletnim projektom, ki ga nameravajo začeti septembra, prijavili na javni poziv strategije lokalnega razvoja za območje Lokalne akcijske skupine Posavje.

Med projektnimi cilji je po poročanju STA navedla pripravo podlag za oblikovanje raznovrstnih izdelkov, od prehrambenih do uporabnih in turističnih, povezovanje ter aktivacijo različnih deležnikov z vzpostavitvijo regijske mreže krškopoljca na vseh ravneh, spodbudo razvoju podjetništva, usposobitev ponudnikov in oblikovanje tržnega načrta.

Predvsem pa je njihov cilj ohranitev še vedno ogrožene in edinstvene krškopoljske prašičje pasme. Hkrati gre za ohranitev pomembnega dela posavske kulturne dediščine in za spodbudo razvoju območne kulinarično-turistične ponudbe, je za STA še povedala Jordanova.

Pri omenjenem projektu so se s krško občino povezali brežiški Posavski muzej, Kmečka zadruga Sevnica, Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto in leskovška Restavracija Kunst.

S. G.