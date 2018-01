Videl, premislil, odklenil

18.1.2018 | 13:00

Utrinek z lanskega državnega tekmovanja (Foto: Domen Pal)

Novo mesto - Hiša eksperimentov danes popoldne na Gimnaziji Novo mesto pripravlja srednješolsko državno tekmovanje v odpiranju sefov s fizikalno ključavnico.

Dijaki in dijakinje prijavljenih srednjih šol že nekaj mesecev v skupinah sestavljajo vsaka svoj sef. Škatle so opremili s svetlobnimi, vodnimi, električnimi, mehanskimi, magnetnimi in še mnogimi drugimi fizikalnimi poskusi. Vsaka skupina bo na tekmovanju poskušala odpreti sefe, ki so jih izdelali v drugih srednjih šolah. Sef se odpre, če skupini uspe rešiti vse fizikalne uganke v njem. Za pravilno in inovativno rešitev poskusov v posameznem sefu bodo imeli vlomilci na voljo deset minut časa, so še sporočili organizatorji.

Na tekmovanju se bo pomerilo 8 srednjih šol. Po tekmovanju bodo sefi od 18.00 do 18.45, ko bo na sporedu razglasitev rezultatov, na ogled v atriju gimnazije. Profesorica Natalija Petakovič pa je še dodala, da se bo zmagovalna ekipa udeležila mednarodnega tekmovanja v Izraelu.

S. G.