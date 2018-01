HALO, tukaj bralec Dolenjca! - Trnova pot do optičnega omrežja

18.1.2018 | 14:35

Staneta iz krajevne skupnosti Hinje moti, kot je povedal, tolikšna pozornost psom na Visejcu, vasi v občini Žužemberk, o katerih je poročal tudi Dolenjski list. Kot je rekel, je v več krajih v tej krajevni skupnosti povzročil veliko škode nedavni vihar, ki je odkrival strehe, da ponekod v celi vasi skoraj ni bilo nepoškodovane stavbe. Domačini so si pomagali med seboj, pomagali so jim tudi žužemberški gasilci. In to neurje z vsem dogajanjem je po njegovem bolj pomembno kot omenjeni primer s psi. Moti ga tudi tolikšna medijska pozornost dogajanju v občinskem svetu občine Žužemberk.

Mestni avtobus v Novem mestu vozi premalo pogosto, meni Mojca iz Novega mesta. Včasih je bilo linij več, zdaj je prevozniško podjetje nekatere ukinilo. »Za tiste občane, ki hodijo v službo z avtobusom, so poskrbeli, žal pa so pri tem pozabili na starejše občane in invalide. Ti morajo čakati daljši čas na avtobus, kar je zanje lahko zelo naporno, ali pa najeti poseben prevoz,« je rekla Mojca. Predlaga, naj prevoznik uvede vmesne linije, pa čeprav bi zaradi tega podražil mesečne vozovnice. Če se komu zdi malo avtobusnih linij nepomemben problem, naj se vozi z mestnim avtobusom. Tako vožnjo priporoča tudi županu. »Mesto bi radi izpraznili osebnih vozil, hkrati nas silijo, da vanj prihajamo z osebnimi avtomobili,« je naša sogovornica še ocenila različna prizadevanja za organiziranje življenja Novega mesta.

Škoda je, da so pri napeljavi optičnih kablov v Tomažji vasi iz smeri Šmarjeških Toplic in Škocjana obšli nekatere prebivalce, ki si tudi želijo imeti to zmogljivo komunikacijsko povezavo. Tako bi lahko povzeli sporočilo Borisa Pavlina iz Tomažje vasi pri Škocjanu. Izvajalcem je dejal, da bi skopali tudi do njegove hiše v Tomažji vasi 4. "Od moje hiše so bili oddaljeni približno dvesto metrov. Delovodja mi je lepo pojasnil, da le izvaja dela po naročilu Telekoma in da moja stavba ni vrisana v načrt kopanja, ter mi svetoval, da naj grem na Telekom, da mi pojasnijo, zakaj se ne koplje do moje hiše. Naslednjega dne zjutraj sem odšel na Telekom Novo mesto ter neko uslužbenko prosil za pojasnilo, zakaj nisem v načrtu za priklop prek optičnega kabla. Moje podatke je zapisala v neki blok in mi dejala, da me čez nekaj dni telefonsko obvesti, kako in kaj. Ker približno štirinajst dni ni bilo nobenega klica, sem ponovno odšel na Telekom, poiskal to isto uslužbenko, ki mi je na dokaj nevljuden način odgovorila, da pač nisem v planu za napeljavo optičnega kabla,« nam je sporočil.

Mi pa smo vprašali na Občino Škocjan, ali lahko kaj pomaga občina. Direktorica občinske uprave Petra Pozderec je rekla, da bi se prebivalci lahko obrnili tudi glede omenjene težave na občino, ki je pripravljena v zadevi pomagati. Sicer omenjeno gradnjo vodi podjetje GVO.

Na sprehajalni poti v Straži občani opažajo komunalni tovornjak. O tem je govorila občanka iz Straže. Težko vozilo na sprehajalni poti, na kateri so znaki za prepoved vožnje, po opažanjih občanke in drugih pešcev posebno v dežju naredi močan odtis na razmočena tla. Vse je tako, kot da občina ne ukrepa, meni občanka. »Ob poti pa so, namesto prazničnih lučk v decembru, številni pasji iztrebki,« je še pripomnila občanka. Občina Straža, kjer je bil sicer odsoten uslužbenec, pristojen za omenjeno problematiko, bo preverila prisotnost vozil na omenjeni sprehajalni poti. Zoper iztrebke ob poti je občina že naredila pomemben korak, s tem ko je postavila ob poti smetnjake z vrečkami za odpadke. Ob tem, kar so povedali na občini, velja zapisati, da lahko pomembno potezo naredijo še lastniki psov, in sicer, da pobirajo, kar odložijo na tla njihove živali.

