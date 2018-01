23-letni voznik Mercedesa si je prislužil za dobrih 2000 evrov kazni in 23 kazenskih točk

18.1.2018 | 13:45

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

V minuli noči so metliški policisti v Metliki z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in pri Rosalnicah zapeljal na njivo, kjer je z vozilom obstal. Voznik je stopil iz vozila in pričel bežati, vendar sta ga policista prijela in obvladala z uporabo prisilnih sredstev. Ukrepati so morali tudi zoper potnika v vozilu, ki med postopkom ni upošteval njihovih ukazov. 23-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 2020 evrov, kršitelju se izreče tudi 23 kazenskih točk.

Na prehodu za pešce zbil peško in ji nudil pomoč

Nekaj pred 8. uro so bili krški policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila na Titovi cesti v Senovem. 65-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Brestanice, je na prehodu za pešce trčil v 75-letnico, ki je pravilno prečkala cesto. Voznik je poškodovani peški nudil pomoč in jo odpeljal v ambulanto, kjer so jo oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Prehitra vožnja se je končala s prevračanjem

Trebanjski policisti so bili nekaj pred 8. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Mokronogom in Malkovcem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 69-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se z vozilom prevrnila. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala.

O prometni nesreči in prevrnjenem vozilu so bili popoldne obveščeni tudi sevniški policisti. Ugotovili so, da je 26-letna voznica na cesti med Boštanjem in Krmeljem zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Vlomil, a nič odnesel

V okolici Mirne Peči je popoldne nekdo izkoristili odsotnost stanovalcev in vlomil v dve stanovanjski hiši. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomi pa je povzročil za okoli 2500 evrov škode, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

S. G.