Podpisali pogodbo za izgradnjo dovozne ceste v cono

18.1.2018 | 16:00

Po podpisu pogodbe sta si župan Franc Škufca in Franc Pirc, direktor izbranega izvajalca, segla v roke.

Janez Škufca, direktor podjetja SK

Hinje - Žužemberški župan Franc Škufca in direktor podjetja Pirc Gradnje Franc Pirc sta danes dopoldan podpisala pogodbo o gradnji prve faze dovozne ceste v industrijsko cono Hinje. Naložba je ocenjena na okoli 100.000 evrov, z njo pa naj bi, če bo vreme to dopuščalo, začeli v dveh tednih.

Župan poudarja, da je navezovalna cesta v dolžini 200 m nujna za nadaljnji razvoj cone, saj bodo obstoječim in bodočim investitorjem tako omogočili boljše pogoje za delo. »Brez tega koraka občine tudi bodoči investitorji ne bi mogli graditi,« pravi Škufca in dodaja, da je zanimanje za nakup zemljišč v coni precejšnje. »Moram reči, da celo večje kot v Žužemberku,« dodaja.

Prva faza bo zajemala izkop ceste, nato pa v nadaljevanju predvidevajo urediti še meteorno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo in elektriko ter preplastitev z asfaltom. »Naložba ni preveč zahtevna za nas. Prvič v občini bomo sodelovali kot glavni izvajalec, prej smo bili kot podizvajalec prisotni pri gradnji suhokranjskega vodovoda,« je dejal direktor podjetja, ki so ga na javnem razpisu izbrali kot najugodnejšega izvajalca.

V coni sta trenutno dve podjetji, in sicer družba SK Transport ter družba SK. Slednja je bila ustanovljena leta 2005, po besedah direktorja Janeza Škufce se ukvarjajo s serijsko CNC-obdelavo kovinskih izdelkov za avtomobilsko industrijo ter izdelavo unikatnih kovinskih kosov, priprav in naprav po meri. V coni so od leta 2008, da so sploh prišli do svoje hale, pa so si kar sami po svojem in delno tudi po sosedovem zemljišču, ki je dovolil služnostno pot, uredili začasno cesto, ki je makadamska in v slabem stanju ter jo je pozimi težko vzdrževati. »Nova cesta v cono bo za nas precejšnja pridobitev, ko bodo položili še vso pripadajočo infrastrukturo pa bo omogočena tudi širitev. Mi načrtujemo letos 10 novih zaposlitev, večino strugarjev oz. strojnikov, v naslednjih letih pa planiramo povečanje obsega del,« je dejal direktor podjetja.

Besedilo in fotografije: R. N.

