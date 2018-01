Globalizacija spremenila odnos med uporabniki zdravstvenih uslug in zdravstvenimi delavci

18.1.2018 | 17:00

Dolenjske Toplice - Na jubilejnem, desetem dvodnevnem strokovnem srečanju Dnevi Marije Tomšič, ki ga v Dolenjskih Toplicah danes in jutri pripravljajo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, novomeška Fakulteta za zdravstvene vede in Splošna bolnišnica Novo mesto, so pozornost posvetili zdravstveni negi v luči globalnih izzivov.

»Ko govorimo o globalizaciji, govorimo predvsem o spremembah v družbi, politiki in ekonomskem sistemu, o krepitvi svetovnih družbenih procesov, ki povezujejo med seboj tudi najbolj oddaljene kraje na našem planetu. V zadnjim desetletjih so se tudi na področju zdravstva začele dogajati precejšnje spremembe. Tako pri nas kot po svetu se v temeljih spreminja odnos med družbo, zdravstvenim sistemom, bolniki in svojci. Zdravje je poleg izobrazbe in usposobljenosti postalo pomembna sestavina človeškega kapitala in je sestavni del socialne blaginje ter kazalec razvitosti države. Globalizacija prinaša in od nas zahteva veliko bolj odprt in dinamičen odnos med uporabniki zdravstvenih uslug in zdravstvenimi delavci. Bolniki se vse bolj aktivno vključujejo tako v preventivo kot zdravljenje in tudi varovanje zdravja. Že danes, še bolj pa v prihodnosti bo to pomenilo zdravstvenemu osebju velik izziv. V tem procesu bo profesija zdravstvene nege imela pomembno vlogo, seveda ob pogoju, če bomo sposobni, znali in zmogli preseči svoje dosedanje tradicionalne vloge. In prav kontinuirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je predpogoj za našo strokovno pa tudi osebnostno rast,« je poudarila predsednica organizacijskega odbora Simona Volf.

Da je tema zelo aktualna za današnji čas, je dejala tudi Jožica Rešetič, predsednica društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki je v preteklosti tudi vodila organizacijski odbor strokovnega srečanja. »Globalizacija nam zaposlenim prinaša, da lahko z novimi znanji in izkušnjami naše delo opravljamo bolj kakovostno, varno v zadovoljstvo naših pacientov, njihovih svojcev in nenazadnje tudi nas samih. Pred desetimi leti je o globalizaciji razmišljala Zlata Rebolj, ki je s svojo ekipo postavila temelje našega druženja, in povezala tri partnerje. Postavila si je tudi izzive, predvsem si je želela, da dnevi Marije Tomšič preidejo meje Dolenjske, Bele krajine in Posavja in da so prepoznavni v celo Sloveniji in nenazadnje preidejo meje Slovenije. In danes med nami sedijo tudi kolegi in kolegice iz tujine, tako da je to globalno,« je med drugim povedala.

Zbrane v topliškem KKC-ju sta nagovorila še topliški župan Jože Muhič in dekanica Fakultete za zdravstvene nege Nevenka Kregar Velikonja, ki je dejala, da desetletnico praznujejo tudi na fakulteti, saj program zdravstvene nege obiskuje deseta generacija študentov. »In ta desetletnica simbolno kaže, kako fakulteta raste s stroko v regiji in verjetno tudi stroka v regiji s fakulteto,« je izpostavila.

Danes in jutri so se in se bodo zvrstila številna predavanja, ki se na različne načine dotikajo zdravstvene nege in globalnih izzivov v zdravstvu.

Besedilo in foto: M. Žnidaršič

