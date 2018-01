Iz občin tudi kakšna puščica proti Ljubljani

19.1.2018 | 10:00

Župani Franjo Debelak, Ladko Petretič, Ivan Molan, Tomaž Režun, Miran Stanko in Srečko Ocvirk. (Foto: M. L.)

Brez njih ni občinskih sporočil za javnost (Foto: M. L.)

Novinarska loža (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Župani posavskih občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica Franjo Debelak, Ivan Molan, Ladko Petretič, Miran Stanko, Tomaž Režun in Srečko Ocvirk so na svojem včerajšnjem ponovoletnem srečanju z novinarji v kostanjeviški gostilni Žolnir predstavili lansko delo v teh občinah in načrte za letos.

Gospodarsko različno močne občine so več ali manj gradile komunalno opremo v naseljih in obrtnih conah, obnavljale in gradile na področju šolstva in ne nazadnje pospeševale razvoj turizma. Ob tem so reševale tudi nekatere posebne lastne probleme. Tako je bila Kostanjevica na Krki v letih 2016 in 2017 brez proračuna in se je zato za las izognila temu, da bi država razpustila občinski svet.

Bistrico ob Sotli lansko dogajanje sili v prepričanje, da država še naprej zapostavlja podeželje.

Občini Krško je povzročila precej slabe volje ter skrbi in dela nepripravljenost vlade, da Krškemu izplača denar v okviru podpisanih dogovorov, ki krški občini priznavajo denarno odškodnino zaradi bližine jedrskih objektov.

V Sevnici so leto zaključili brez dobljenega odgovora zdravstvenih oblasti o tem, ali bodo v tem mestu imeli urgentni center.

Občinski načrti za leto 2018 so kar obsežni. V občini Kostanjevica na Krki bodo, med drugim, energetsko obnovili osnovno šolo. V brežiški občini bodo začeli graditi vrtec v Artičah. V Krškem med večjimi letošnjimi deli omenjajo pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev Valvasorjeve knjižnice v Krškem in začetek gradnje. Radeče se lotevajo obsežnih del za ureditev varne poti do radeške osnovne šole. Med večjimi letošnjimi naložbami v sevniški občini so obnova bazena in začetek gradnje stadiona v Sevnici.

