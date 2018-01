Avto preko zidu na parkirišče, drugo obviselo na zidu

19.1.2018

Včeraj ob 17.47 uri sta v ulici Na Lazu v Novem mestu trčili osebni vozili. Eno vozilo se je prevrnilo preko betonskega zidu na parkirišče pod cesto, drugo pa je obviselo na zidu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, obe vozili postavili na kolesa in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Obvisel na robu brežine

Minulo noč ob 00.01 je pri kraju Meglenik, občina Trebnje, voznik osebnega vozila pri vzvratni vožnji zdrsnil s cestišča in obvisel na robu brežine. Gasilci PGD Trebnje so stabilizirali vozilo in s pomočjo krajana izvlekli vozilo nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Goreli živa meja in plastična ograja

Ob 14.43 sta v Vavti vasi, občina Straža, goreli živa meja in plastična ograja ob živi meji. Gasilci PGD Vavta vas so požar pogasili. V požaru so bile uničene ciprese v dolžini petindvajsetih metrov.

Drevo padlo na cesto

Ob 3.48 so s ceste proti Mali Slevici v občini Velike Lašče, gasilci PGD Karlovica odstranili drevo, ki je padlo na cesto in oviralo promet.

Odprli garažo

Ob 8.06 so gasilci PGD Bizeljsko, v ulici Bošt na Bizeljskem, občina Brežice, s tehničnim posegom odprli vrata garaže na stanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDOŠIČI, TP KAMENICA 1 in TP KAMENICA 2;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA 1 in TP KAMENICA 2;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Krajna Brda med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezovica Gorjanci med 8.30 in 11.30 uro.

M. K.