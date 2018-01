Od filma do večera za mlade in ekumenskega srečanja

19.1.2018 | 12:00

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Novo mesto - V novomeški škofiji se v prihodnjih dneh obetajo zanimivi dogodki. Danes bo ob 18.30 v župnišču v Vavti vasi na ogled dokumentarni film Goreči škof, o ljubljanskem nadškofu Antonu Vovku. Jutri namreč mineva 66 let od napada nanj na železniški postaji v Bršljinu. Ogledu filma bo sledil pogovor z režiserjem Davidom Sipošem.

V soboto, 20. januarja, bo v Baragovem zavodu prvi izmed letošnji zimskih večerov za mlade pod skupnim naslovom A me sliš'š …, ki jih pripravlja Združenje animatorjev oratorija. V prvem večeru, ki se bo pričel ob 19. uri s sveto mašo, se bodo mladi srečali ob glasbi novomeške skupine RoKapela in se spraševali A me sliš'š … peti.

Od 18. januarja do 25. januarja sledi teden molitve za edinost kristjanov. Ekumensko srečanje za novomeško škofijo bo v sredo, 24. januarja, ob 18. uri v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu. Molitvi se bodo pridružili predstavniki pravoslavnih in evangelijskih kristjanov iz Novega mesta.

L. Markelj