Skupaj za kar 44 točk boljši od Zlatoroga

19.1.2018 | 09:00

Tokrat so mladi domači košarkarji dobili precej priložnosti za igro. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko so na prvi tekmi četrtfinala pokala Spar v Laškem košarkarji Krke Zlatorog premagali s štirinajstimi točkami razlike, sinoči tudi na povratni tekmi niso imeli težav s tekmeci, ki so jih, kljub temu da so zadnjo četrtino igrali predvsem mladi domači košarkarji, ki so tudi sicer dobili veliko minutažo, ugnali s kar tridesetimi točkami razlike. Tako so se znova uvrstili na finalni turnir, kjer jih čakajo Šenčur, Petrol Olimpija in Sixt Primorska. Žreb polfinalnih parov zaključnega turnirja Pokala Spar bo v sredo, 31. januarja.

Zmago in uvrstitev na zaključni turnir so si novomeški košarkarji praktično zagotovili že v prvi četrtini, ki so jo zaključili s sedemnajstimi točkami prednosti (28:11), prednost okoli dvajsetih točk pa so nato držali vse do zadnje četrtine, v kateri pa je Petrov dal prednost mladim domačim košarkarjem, ki so ponujeno tudi izkoristili in razliko, ko je štiri sekunde pred koncem Jakov Stipaničev ujel odbito žogo pod košem in atraktivno zabil, dvignili na končnih okroglih trideset točk.

Najboljši igralec srečanja je bil Paolo Marinelli, ki je svojih 21 točk dosegel ob stoodstotni učinkovitosti tako pri metih iz igre (za dve točki 6/6, za tri točke 2/2) kot pri prostih metih (3/3), da je dobro okreval po poškodbi pa je s 14 točkami pokazal tudi domači center Žiga Fifolt.

Krka : Zlatorog 99:69 (28:11, 53:35, 75:54)

Krka: Šiška 7, Jančar Janc 6, Marinelli 21, Škedelj 8, Bratož 2, Stipaničev 2, Cinac 11, Dimec 14, Đapa 2, Jošilo 1, Kovačevič 11, Fifolt 14.

Zlatorog: Durnik 15, Kusovac 11, Vodiškar 9, Cleveland 9 itd.

I. Vidmar

