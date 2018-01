Umrl je Anton Starc

Novo mesto - V 78. letu starosti je včeraj umrl nekdanji novomeški župan in častni občan Novega mesta Dr. Anton Starc.

Starc, po rodu Belokranjec, je bil župan MO Novo mesto v mandatu 1998 - 2002, v drugem krogu volitev je decembra 1998 premagal Francija Koncilijo. Pred tem je bil Starc več let direktor novomeške bolnišnice -mesto direktorja je prevzel leta 1986 in bil njen prvi mož, z izjemo enega leta, do leta 1999.

Leta 2013 je postal častni meščan MO Novo mesto za leto 2012. Naziv si je prislužil za trajne dosežke na področju zdravstva, humanitarne dejavnosti in pri razvoju novomeške občine z dolgoletnim delom internista v novomeški bolnišnišnici, z njenim nekajletnim vodenjem in - kot že omenjeno - z županovanjem v mestni občini v letih 1998 do 2002.

Žalna knjiga je odprta v avli mestne hiše. Vpis vanjo je možen v delovnih dneh med 8. in 14. uro, v četrtek, 25. januarja, pa do zaključka žalne seje.

Dodano ob 13.45:

Z Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bo žalna seja v četrtek, 25. januarja 2018, ob 16. uri v sejni dvorani mestne hiše (Glavni trg 7, Novo mesto).

