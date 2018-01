Na Gimnaziji vdirali v sefe

19.1.2018 | 13:25

Dijaki in dijakinje so pokazali veliko inovativnosti. (Foto: M. Ž.)

Zmagovalna ekipa Gimnazije Želimlje

Vsi udeleženci državnega srednješolskega tekmovanja v odpiranju fizikalnih sefov

Novo mesto - Zmagovalci državnega srednješolskega tekmovanja v odpiranju sefov s fizikalno ključavnico, ki ga pripravlja Hiša eksperimentov in ga je včeraj popoldne gostila novomeška Gimnazija, je ekipa Gimnazije Želimlje, drugo mesto so zasedli dijaki Gimnazije Nova Gorica in tretje II. Gimnazije Maribor. Prve dve ekipi se bosta udeležili mednarodnega tekmovanja v Izraelu.

Sicer se je na tekmovanju pomerilo osem srednjih šol, poleg omenjenih še Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška iz Maribora, Gimnazija Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šolskega centra Novo mesto, Srednja šola za strojništvo Šolskega centra Škofja Loka ter Gimnazija in zdravstvena šola Šolskega centra Nova Gorica.

Luka Vidic iz Hiše eksperimentov je pojasnil, da so dijaki in dijakinje sefe sestavljali v preteklih meseciH in jih opremili z različnimi fizikalnimi problemi in poskusi, s katerimi se da odpreti ključavnico, na včerajšnjem tekmovanju pa so se pomerili drug z drugim ter z razrešitvijo fizikalnih ugank poskušali "vdreti" v sefe drugih ekip v desetih minutah. »Bolj kot to je bilo pomembno, da so se pri tem zabavali in odkrili mogoče ne le način, kako se sef odpre, ampak sto načinov, kako se ga ne,« je pridal.

Kriterijev za določitev zmagovalca je več. »Sama ocena komisije je približno 45 odstotkov ocene. Mi smo gledali, kako so sefi narejeni, kako so robustni, ali ima sef tudi svojo zgodbo, malo smo jih tudi izprašali, koliko o teh pojavih, ki so jih predstavljali, dijaki in dijakinje vedo. Sicer pa velik del ocene predstavlja mnenje dijakov, ki ocenijo sefe, ki so jih odpirali, del pa tudi, koliko sefov so odprli in kolikokrat so drugi vlomili v njihov sef,« je pojasnil Vidic in dodal, da je komisija imela zelo težko delo, saj so dijaki izdelali izvrstne sefe.

Miha Kos, vodja Hiše eksperimentov, je mladim dejal, da vedno rad pride na tovrstne prireditve, saj »kako kar po zraku letijo inovativne ideje. Včasih je tudi nekaj razočaranja, ko nisi pravočasno izvedel neko stvar, in se ti zdi, da je bil to neuspeh. A nekaj morate vedeti – pri odpiranju in izdelovanju sefov delate napake, ampak te napake so velik plus. Napaka ni nikoli slaba stvar, je samo en korak naprej do uspeha. Vsaka izkušnja vam bo pomagala, da boste bolj dozoreli. Najboljši asi so delali največ napak!«

