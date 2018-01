Obujali bodo spomine na Tončka Pluta

19.1.2018 | 15:15

Podzemelj - Danes ob 18. uri bo v Gostišču Veselič predzadnji dogodek v okviru prireditev Bilo je. Tokrat se bodo spominjali legendarnega ljudskega pevca in godca na bršljanov list Tončka Pluta z Mladice pri Semiču. Čeprav je umrl že leta 2001, ko mu je bilo skoraj 94 let, ga mnogi še vedno nosijo v spominu kot preprostega, poštena in dobrovoljnega človeka. V hiši na Mladici, kjer je živel, sta sinova Toni in Slavko leta 2010 v spomin na očeta uredila muzej.

M. B.-J.

