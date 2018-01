Projekt »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« dobro sprejet

19.1.2018 | 18:00

Potrdilo o pristopu k projektu je predstavnicama Doma upokojencev Brežice predala Jadranka Novoselc, izvršna direktorica Komunale Brežice (Foto: Komunala Brežice)

Zavodu Dobra družba je potrdilo izročil Darko Ferlan, vodja sektorja gospodarskih javnih služb Komunale Brežice (Foto: Komunala Brežice).

Brežice - »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« je projekt Komunale Brežice, čigar namen je družbo ozaveščati o pomenu pitne vode iz pipe. Številnim organizacijam, ki so k projektu že pristopile, sta se pridružila tudi Dom upokojencev Brežice in Zavod Dobra družba. Potrdilo o pristopu k projektu je Domu upokojencev Brežice predala izvršna direktorica Jadranka Novoselc, zavodu Dobra družba pa vodja sektorja gospodarskih javnih služb Komunale Brežice, Darko Ferlan.

Kot so sporočili iz brežiške Komunale, podjetja, ki se pridružijo projektu Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe, dobijo stekleni vrč z logotipom projekta, priznanje, zloženke o projektu za vse zaposlene ter strokovno predavanje o pomenu pitja vode iz pipe, pridobijo pa tudi pravico uporabe logotipa. Pozitiven učinek projekta v tem, da vsako podjetje, ki se pridruži, izraža okoljsko ozaveščenosti ter skrb za okolje, pridobi na ugledu, na lojalnosti zaposlenih in zniža stroške reprezentance.

Ferlan in Novoselčeva sta predstavila še druge družbeno koristne projekte, ki jih vodi Komunala Brežice kot sta »Prinesi – odnesi« in »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!« z namenom ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in naravnih virov. Zagotavljanje pitne vode, ki je osnovna življenjska dobrina in ki je v našem okolju neoporečna, sodi med glavna poslanstva Komunale Brežice. Projekt Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe je Zbornica komunalnega gospodarstva vključila v državno strategijo »Skupaj za boljšo družbo«.

S. G.