En avto prebil ograjo in pristal na parkirnem prostoru, drug na robu betonskega zidu

Novo mesto - Novomeški policisti so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči na ulici Na Lazu v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 18-letni voznik začetnik, ki je opravil vozniški izpit pred tednom dni. Voznik je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčil v avtomobil, ki ga je vozil 48-letnik. Vozilo 48-letnega voznika je po trčenju podrlo kovinsko ograjo in padlo na parkirni prostor trgovskega centra, vozilo povzročitelja pa je obstalo na robu betonskega zidu. 48-letni voznik se je v nesreči lažje poškodoval, povzročitelju nesreče pa so policisti izdali plačilni nalog.

Neprevidno se je vključeval na glavno cesto

Včeraj nekaj pred 15.30 so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v Bučni vasi. 41-letni voznik je pri vključevanju iz stranske na glavno cesto zapeljal na levo smerno vozišče trčil v avtomobil, ki ga je vozil 21-letni voznik. V nesreči se ni nihče poškodoval, povzročitelj pa je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Čelno trčil v tovorno vozilo, na srečo brez hujših poškod

Okoli 15.30 se je zgodila tudi prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Velikem Cerovcu. Policisti so ugotovili, da je 31-letni voznik osebneg avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Metlike, v ovinku zapeljal na levo smerno vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 20-letni voznik iz Hrvaške. Voznik osebnega avtomobila se je v nesreči lažje poškodoval, na udeleženih vozil pa je nastala večja premoženjska škoda. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

