Bil je in v spominih še vedno živi Tonček Plut

20.1.2018 | 09:00

Podzemelj - V tukajšnjem Gostišču Veselič je bil včeraj predzadnji dogodek v okviru šeste sezone prireditev Bilo je. Toni Gašperič se je tokrat s svojimi sogovorniki spominjali legendarnega ljudskega pevca in godca na bršljanov list Tončka Pluta z Mladice pri Semiču. Prav na včerajšnji dan bi Tonček praznoval 110. rojstni dan, umrl pa je leta 2001, ko mu je bilo skoraj 94 let.

Večer je bil takšen, kakršen je bil tudi Tonček: predvsem duhovit, zabaven in glasben. Njegova sinova Slavo in Toni sta povedala nekaj anekdot o svojem očetu. Skoraj ponarodela je tista, kako so zdravniki dvignili roke od njega in ga iz bolnišnice poslali na Mladico, da bi umrl doma. Domači so že kupili 100 litrov vina, da ga bodo imeli za pogrebce, a po treh mesecih je začel Tonček prihajati k sebi in to tako zelo, da je popil vse vino, namenjeno za njegov pogreb, in živel še 17 let. V njegov spomin sta sinova v hiši na Mladici, kjer je živel, uredila muzej.

Na prireditvi so igrali Tončkova sinova Slavo in Toni na diatonični harmoniki, Tone Poč na bršljanov list ter Tončkov vnuk Dušan in pravnuk Aljoša na trobenti. Pravnuk Anž pa je iz knjige, ki jo je o svojem očetu napisal Toni, prebral zapis Štefke Kučan.

Zadnja prireditev v okviru Bilo je bo v Gostišču Veselič v petek, 2. februarja, ob 18. uri, spominjali pa se bodo glasbenika in nekdanjega ravnatelja Glasbene šole Črnomelj Silvestra Mihelčiča, ki je med drugim napisal tudi prvo slovensko rock opero Maček Muri.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Komentarji (1) 4h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni Šokec A je kakšna povezava med Tončekom Plutom ,Štefko Kučan in pravnukom Anž.Ne piše nič o tem