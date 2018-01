Bičkova Družina v rednem sporedu domačega kinematografa

20.1.2018 | 10:00

Rok Biček med pogovorom po projekciji v novomeškem Cineplexxu z akterjema filma Družina Barbaro Kastelec in njenim očetom Robertom Kresetom. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Najboljši slovenski celovečerni film lanskega leta Družina je od četrtka tudi v rednem sporedu novomeškega Cineplexxa, kjer je sinočnji projekciji sledil tudi pogovor z avtorjem, režiserjem Rokom Bičkom, in akterji, ki mu je sledilo druženje, ki ga je pripravila novomeška območna organizacija Rdečega križa, ki vodi tudi akcijo zbiranja pomoči za družino Rajk, katere življenje je Biček s kamero v roki spremljal celo desetletje.

Družina je pretresljiva socialna drama, kakršno lahko napiše le življenje samo. Rok Biček je v sklopu študentske naloge začel snemati dokumentarni film o Mateju Rajku, dečku iz družine, v kateri edino on nima Downovega sindroma. A Matejeva zgodba se ni končala v kuhinji in dnevni sobi skromne Rajkove hiške in na šolskem plesnem tečaju, niti med popravljanjem cveka v šoli, prizoru, ki kasneje niti ni prišel v film. Rok je skupaj s kamero postal del Rajkove družine, njegova kamera je z Matejem ostala, tudi ko je dobil dekle, Barbaro, posnela je tudi rojstvo njune hčerke Nie in snemala ločitev njenih staršev, odhod Mateja iz hiše Barbarinih staršev in poslavljanje Mateja od svojega tasta, prepire in Matejev boj za skrbništvo ter njegove dobesedno krute življenjske odločitve.

Rok Biček je po projekciji v pogovoru s svojim režiserskim kolegom Ratežanom Milanom Golobom povedal, da ko je začel snemati, ni vedel, kam se bo stvar razvila in do konca snemanja ni vedel, kdaj bo zaključil in ali bo snemal še nadaljnjih deset let. "Odzival sem se na vse tisto, kar je prineslo življenje, in na tak način sem film tudi zaključil. To kar ste danes gledali, je ekstrakt nekega življenja. Kako prikazati deset let življenja nekih ljudi v eni uri in pol ni enostavna naloga. Gre za zelo kompleksno zgodbo, ki se kaže z veliko različnih perspektiv. Vesel sem, da so, ko so vsi akterji film videli, rekli, da sem ujel dogajanje tako, kot so ga tudi oni doživljali. Tako sem ga doživljal tudi sam, saj sem bil ta čas tudi sam na nek način del življenja teh treh družin, ki so prikazane v filmu. Medtem ko v času snemanja nisem uspel vzpostaviti neke distance do dogajanja, v katerega sem bil tudi sam vpleten, sem pa to storil med montažo, ko sem skušal stvari prikazati čim bolj večplastno.

O svoji izkušnji je v pogovoru po projekciji spregovorila tudi Barbara Kastelec, Matejevo nekdanje dekle in mati njune hčerke: "Rok je prišel do naju in rekel, da bi rad nadaljeval snemanje filma. Takrat sem bila že noseča. Matej je bil sicer za. Nekaj časa sem razmišljala, ali bi šla v to, potem pa smo se pogovorili in smo se skupaj z očetom strinjali, da se to dogaja pri nas doma. Privolili smo in to je to."

Barbarin oče Robert Krese je o Rokovi prisotnosti v življenju njegove družine povedal, da so z njim še vedno povezani, da se večkrat vidijo in slišijo, še sploh sedaj, ko sodelujejo na prvih projekcijah, ki se praktično vsak dan vrstijo povsod po Sloveniji. "Ko so mi rekli, da snemajo film o Matejevem življenju, nisem vedel, kako bo to šlo naprej."

Film Družina bo na sporedu kinematografa Cineplexx v Novem mestu vsak dan ob 15.30 in 20.30 vsaj do srede, 24. januarja. Več o filmu in pogovor z Rokom Bičkom si boste lahko prebrali v naslednji številki tiskane izdaje Dolenjskega lista.

I. Vidmar