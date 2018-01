Gorela drvarnica in avto v Velikem Gabru

20.1.2018 | 10:30

Ilustrativna fotografija

Veliki Gaber - Danes ob enih zjutraj je v Velikem Gabru v občini Trebnje gorela drvarnica in osebno vozilo, ki je bilo parkirano pod njenim nadstreškom. Ogenj je uničil ostrešje drvarnice in osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Zagorica in Trebnje. Ob tem je bil sprožen tudi sistem alarmiranja v Velikem Gabru in Zagorici.